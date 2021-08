Het incident op de Sporza-livestream waarbij ongepaste commentaar te horen was op de Belgian Cats, kan volgens minister van Media Benjamin Dalle niet door de beugel.

"Homofobe en kwetsende uitspraken horen niet thuis op sociale media, op café, op de openbare omroep. Nergens. Het grootste respect voor de Belgian Cats en voor hun olympische prestatie." Dat heeft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zondagochtend op Twitter gemeld, in een reactie op uitspraken van sportjournalist Eddy Demarez. Die liet zich zaterdag via het Facebook Live-kanaal van Sporza ongepast uit over de basketvrouwen.

Hetgeen gebeurd is kan volgens de minister niet door de beugel en Dalle is tevreden dat de VRT meteen actie ondernomen heeft. Het is nu aan de VRT zelf om te bekijken hoe de openbare omroep hier intern verder gevolg aan gaat geven, laat de minister via zijn woordvoerder weten.

BOIC neemt akte van uitspraken Eddy Demarez: 'Stroken niet met onze waarden'

Ook het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft akte genomen van de uitspraken van sportjournalist Eddy Demarez. Die liet zich zaterdag via het Facebook Live-kanaal van Sporza ongepast uit over de Belgian Cats.

Eddy Demarez was zaterdagnamiddag commentator voor de thuiskomst van Nafi Thiam, de Red Lions en de Belgian Cats. Toen hij dacht dat de stream voorbij was, deed hij enkele opmerkelijke en ongepaste opmerkingen over de nationale basketbalspeelsters.

"Deze uitspraken stroken zeer duidelijk niet met de waarden van het BOIC, Team Belgium en de olympische beweging", reageert het BOIC. "Elke speelster van de Cats, net als elke andere olympiër, is een integraal en waardevol lid van Team Belgium. Team Belgium staat voor Uitmuntendheid, Vriendschap en Respect."

Max Agency, het managementkantoor dat een aantal Belgian Cats begeleidt, reageerde eerder al verbolgen op de uitspraken van Demarez. "Het is misselijkmakend om vast te stellen dat vandaag nog op dergelijke manier onmetelijke menselijke schade kan worden aangericht aan deze speelsters en hun naasten", schreef het management op Facebook. "

De VRT deed inmiddels al afstand van de uitspraken, Demarez heeft zich intussen ook verontschuldigd en is tijdelijk op non-actief gezet.

