Paul Lembrechts, de CEO van de openbare omroep VRT, wordt opzijgeschoven. Dat maakte VRT en de Vlaamse regering maandag bekend. 'Het vertrouwen binnen de directie kon niet worden hersteld.'

Het bericht wordt bevestigd door meerdere bronnen binnen de VRT, waar het nieuws evenwel nog niet officieel zou zijn meegedeeld.

De beslissing volgt na enkele weken van conflict aan de top van de openbare omroep. Lembrechts vroeg het ontslag van Peter Claes, de directeur Media en Productie. Maar de raad van bestuur weigerde Claes te ontslaan, wat tot een patstelling leidde. Eind december werd een bemiddelaar aangesteld.

Tijdens een persconferentie werd dat ontslag bekendgemaakt door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. 'De gedelegeerd bestuurder heeft het vertrouwen niet kunnen herstellen en is niet meer geloofwaardig om de openbare omroep te leiden. 'Daarom is zijn arbeidsovereenkomst beëindigd.'

Leo Hellemans volgt hem op als interim-CEO. 'Hij kent het huis, hij kent de mensen en is alom gerespecteerd. Hij is de geschikte persoon om de rust te laten terugkeren aan de Reyerslaan',duidt Dalle de aanstelling. Later volgt een procedure om een definitieve opvolger te zoeken.

Hellemans heeft jarenlange ervaring bij de openbare omroep. Hij was er onder meer hoofdredacteur van de nieuwsdienst, algemeen directeur Productie, algemeen directeur Media en gedelegeerd bestuurder van 2014 tot zijn pensioen in 2016. Hij zal nu vooral het vertrouwen binnen de directie moeten herstellen, klinkt het.

'Ik vind het bijzonder jammer dat de bemiddelingspoging niet gelukt is',vertelt Hellemans. 'Ik ben geen crisismanager, want de VRT is niet in crisis. Iedereen mag fier zijn op dit huis. Alleen het probleem aan de top van de VRT moest worden opgelost.'

'Spijtige zaak'

Vakbond ACV vind het ontslag van Paul Lembrechts een spijtige zaak.

'Van in het begin hield hij voet bij stuk als het over een correcte financiering ging', zegt Carlos Van Hoeymissen van de christelijke vakbond bij de openbare omroep. 'Hij had daardoor de sympathie van het personeel.'

Waar Lembrechts nog de scherpe kantjes van een sociaal plan wist af te vijlen, vreest Van Hoeymissen nu voor een botte bijl. 'Als er dan toch bespaard moet worden, willen we dat dat zo sociaal mogelijk gebeurt.'

'Vlaamse regering stort VRT in chaos'

De beslissing van de Vlaamse regering om CEO Paul Lembrechts opzij te zetten, stort de VRT in chaos. Dat zegt Vlaams parlementslid Katia Segers van sp.a maandag in een reactie. 'Is dit paniekvoetbal van de Vlaamse regering of een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken?', vraagt ze zich af.

Met haar keuze om Lembrechts de laan uit te sturen, doet de regering 'een voorafname op de beslissing van de raad van bestuur op basis van de uitkomst van de bemiddelingsopdracht van Fabiaan Van Vreckem van Accord die het lot bepaalt van nummer twee Peter Claes', zegt Segers. 'Bovendien is met het ontslag van Lembrechts de interne onrust niet opgelost. Met uitzondering van Claes had het directiecomité zich immers unisono en duidelijk achter Paul Lembrechts geschaard.'

'Op dit cruciale moment, met een nieuwe raad van bestuur die de nieuwe besparingen moet uitvoeren en de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering moet onderhandelen, is het essentieel om in het belang van de instelling en van de mensen op de werkvloer zo snel mogelijk de rust te herstellen en zo snel mogelijk werk te maken van een sterke visie op de missie en opdracht van het huis van vertrouwen.'

Volgens Segers wacht er interim-manager Leo Hellemans 'een zware en belangrijke taak' om hiervan werk te maken.

Het bericht wordt bevestigd door meerdere bronnen binnen de VRT, waar het nieuws evenwel nog niet officieel zou zijn meegedeeld.De beslissing volgt na enkele weken van conflict aan de top van de openbare omroep. Lembrechts vroeg het ontslag van Peter Claes, de directeur Media en Productie. Maar de raad van bestuur weigerde Claes te ontslaan, wat tot een patstelling leidde. Eind december werd een bemiddelaar aangesteld. Tijdens een persconferentie werd dat ontslag bekendgemaakt door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. 'De gedelegeerd bestuurder heeft het vertrouwen niet kunnen herstellen en is niet meer geloofwaardig om de openbare omroep te leiden. 'Daarom is zijn arbeidsovereenkomst beëindigd.' Leo Hellemans volgt hem op als interim-CEO. 'Hij kent het huis, hij kent de mensen en is alom gerespecteerd. Hij is de geschikte persoon om de rust te laten terugkeren aan de Reyerslaan',duidt Dalle de aanstelling. Later volgt een procedure om een definitieve opvolger te zoeken. Hellemans heeft jarenlange ervaring bij de openbare omroep. Hij was er onder meer hoofdredacteur van de nieuwsdienst, algemeen directeur Productie, algemeen directeur Media en gedelegeerd bestuurder van 2014 tot zijn pensioen in 2016. Hij zal nu vooral het vertrouwen binnen de directie moeten herstellen, klinkt het. 'Ik vind het bijzonder jammer dat de bemiddelingspoging niet gelukt is',vertelt Hellemans. 'Ik ben geen crisismanager, want de VRT is niet in crisis. Iedereen mag fier zijn op dit huis. Alleen het probleem aan de top van de VRT moest worden opgelost.''Spijtige zaak'Vakbond ACV vind het ontslag van Paul Lembrechts een spijtige zaak. 'Van in het begin hield hij voet bij stuk als het over een correcte financiering ging', zegt Carlos Van Hoeymissen van de christelijke vakbond bij de openbare omroep. 'Hij had daardoor de sympathie van het personeel.' Waar Lembrechts nog de scherpe kantjes van een sociaal plan wist af te vijlen, vreest Van Hoeymissen nu voor een botte bijl. 'Als er dan toch bespaard moet worden, willen we dat dat zo sociaal mogelijk gebeurt.''Vlaamse regering stort VRT in chaos' De beslissing van de Vlaamse regering om CEO Paul Lembrechts opzij te zetten, stort de VRT in chaos. Dat zegt Vlaams parlementslid Katia Segers van sp.a maandag in een reactie. 'Is dit paniekvoetbal van de Vlaamse regering of een doelbewuste strategie om de VRT te verzwakken?', vraagt ze zich af.Met haar keuze om Lembrechts de laan uit te sturen, doet de regering 'een voorafname op de beslissing van de raad van bestuur op basis van de uitkomst van de bemiddelingsopdracht van Fabiaan Van Vreckem van Accord die het lot bepaalt van nummer twee Peter Claes', zegt Segers. 'Bovendien is met het ontslag van Lembrechts de interne onrust niet opgelost. Met uitzondering van Claes had het directiecomité zich immers unisono en duidelijk achter Paul Lembrechts geschaard.' 'Op dit cruciale moment, met een nieuwe raad van bestuur die de nieuwe besparingen moet uitvoeren en de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering moet onderhandelen, is het essentieel om in het belang van de instelling en van de mensen op de werkvloer zo snel mogelijk de rust te herstellen en zo snel mogelijk werk te maken van een sterke visie op de missie en opdracht van het huis van vertrouwen.' Volgens Segers wacht er interim-manager Leo Hellemans 'een zware en belangrijke taak' om hiervan werk te maken.