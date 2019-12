Medewerkers van de VRT betogen donderdag tegen de Vlaamse regering en haar 'afbraak' en 'offensief tegen de autonomie' van de openbare omroep. Vaak wordt de Poolse openbare omroep TVP als nachtmerrie genoemd. Terecht?

'Donald Tusk was een lafaard en blijft een lafaard. In 2014 liet hij zijn land in de steek om Europees president te worden, nu durft hij zich niet kandidaat te stellen voor de Poolse presidentsverkiezingen volgend jaar.' Het is geen sneer uit een gefrustreerd opiniestuk of uit een obscuur pamflet, maar een citaat uit Wiadomosci, het journaal van de Poolse openbare omroep. Alsof Martine Tanghe of Wim De Vilder politici zouden uitschelden. Ondenkbaar in Vlaanderen, dagelijkse kost in Polen. Toen Tusk vorige week werd verkozen als voorzitter van de Europese Volkspartij, liet hij zich bitter ontvallen: 'TVP heeft mijn publieke imago geruïneerd. En dat is één van de redenen waarom ik geen presidentskandidaat ben.''

...