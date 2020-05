Nu er meer buitenshuis zal gewerkt worden en er meer kinderen naar school trekken, wordt er gevreesd voor overvolle bussen en trams. 'Een reserveringssysteem kan soelaas bieden', zegt CD&V.

Hoe verder de exitstrategie vordert, hoe drukker het zal worden op het openbaar vervoer. De versoepeling in de strenge regels voor scholen op woensdagavond zetten naar alle waarschijnlijkheid vanaf 5 juni nog meer druk op de ketel.

Op treinen, trams, bussen en metro is anderhalve meter afstand bewaren quasi onbegonnen werk. Mond- en neusbedekking werd daarom al verplicht door de Nationale Veiligheidsraad.

Maar er zijn ook creatievere mogelijkheden, stelt regeringspartij CD&V. In een opiniestuk op de website van Knack vragen Vlaams Parlementsleden Karin Brouwers en Lode Ceyssens dat de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn nadenkt over een soort reservatiesysteem voor trams en bussen. Dat kan al dan niet tijdelijk worden ingezet om de drukte te monitoren.

'Met de huidige technologie kan dit eenvoudig en real time via een app. En waarom niet met zuilen aan bushokjes gecombineerd met barcodes op de abonnementen of tickets?', aldus de CD&V'ers. 'De reiziger heeft zo de garantie van een zitplaats en van een veilige verplaatsing. De openbaar vervoersmaatschappijen krijgen op hun beurt een beter zicht op de behoeften en kunnen hun middelen efficiënter inzetten.'

Die vraaggestuurde aanpak kan ook in de post-coronaperiode zijn vruchten afwerpen. Brouwers en Ceyssens verwijzen naar de taxi-app Uber. 'Kan men De Lijn niet "Uberiseren" waarbij reizigersstromen in kaart worden gebracht en vervoer op maat wordt aangeboden? U vraagt, wij draaien.'

In Nederland loopt er sinds begin deze maand een experiment bij het spoor. Daarbij kunnen reizigers zich vooraf aanmelden voor een treinrit. Ze krijgen dan ook te zien hoe druk het is op die trein. Van een ruimere implementatie is nog geen sprake.

Tegelijk lijkt de CD&V-oproep nu al een slag in het water te zullen worden. Zoals Brouwers en Ceyssens zelf aangeven is het 'onbegrijpelijk dat De Lijn nog steeds niet kan zeggen hoeveel reizigers precies de tram of bus nemen'. Een heus reservatiesysteem op poten zetten is op korte termijn wellicht dus een luchtspiegeling.

Groen: 'Extra capaciteit is beter' Oppositiepartij Groen toont zich een koele minnaar van het CD&V-voorstel. 'Ik kijk liever vanuit het standpunt van de reiziger', zegt fractieleider Björn Rzoska. 'Je zal het maar tegenkomen dat je ergens op tijd moet zijn en alle tickets al gereserveerd zijn.' Groen wil daarom dat er werk wordt gemaakt van meer capaciteit bij De Lijn. 'Het moet niet moeilijk zijn om drukke lijnen te identificeren en daar meer trams en bussen te laten rijden', aldus Rzoska.

