Voorzitter Moslimexecutieve wil naar rechter stappen in verband met lek Staatsveiligheid

De voorzitter van de Moslimexecutieve, Mehmet Ustün, is van plan om een nieuwe gerechtelijke procedure op te starten om de verantwoordelijkheid van de Belgische staat vast te stellen met betrekking tot het lekken van een rapport van de Staatsveiligheid, waarover het VRT-programma ‘Pano’ in 2021 berichtte. Dat kondigt hij maandag aan in een persbericht.

Volgens Pano, dat het rapport in handen kreeg, speelde de moskee van Heusden-Zolder – die geleid werd door Ustün – een belangrijke rol bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg. Ustün zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Daarnaast zal de Moslimexecutieve het Vast Comité I inlichten over de behandeling van het orgaan en zijn leden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, naar aanleiding van het rapport van het Vast Comité I van 9 juni 2023, klinkt het maandag.

De Moslimexecutieve, officieel EMB (Executief van de Moslims van België, red.), ligt op ramkoers met de Belgische overheid sinds haar erkenning door voormalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne werd ingetrokken. In de plaats kwam een ‘Moslimraad’ (MRB), maar die is volgens de EMB niet legitiem en representatief.

Ze beschuldigt ook huidig minister van Justitie Paul Van Tigchelt – in zijn hoedanigheid als adjunct-kabinetschef van Van Quickenborne – betrokken te zijn geweest bij de oprichting van de MRB. Die laatste zou zich volgens de Moslimexecutieve ook ‘bedreigend’ opstellen ten opzichte van sommige lokale gemeenschappen, ‘wat getuigt van machtsmisbruik’, klinkt het maandag.

De Moslimexecutieve spande al verschillende rechtszaken aan. Bij een spoedeisende procedure voor de Raad van State over de MRB ving ze reeds bot. Er loopt wel nog een procedure tegen Van Quickenborne en tegen de Belgische staat voor de burgerlijke rechtbank van Brussel.