Vandaag mag Filip Dewinter (Vlaams Belang) als waarnemend parlementsvoorzitter de plenaire zitting openen die hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot de benoeming van Wilfried Vandaele (N-VA) als zijn opvolger. SP.A en Groen betreuren de zaak, maar hebben (voorlopig) geen acties in petto.

Donderdag 20 juni. De openingszitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Al dagenlang broeit er iets, vooral in Franstalig België. Het heeft allemaal te maken met Vlaams Belang'er Dries Van Langenhove.

De oprichter van Schild & Vrienden mag zich immers naast tijdelijk parlementsvoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) vlijen. Als jongste parlementslid komt hij in aanmerking voor die parlementaire gewoonte.

Maar vooral de Franstalige partijen halen hun neus ervoor op. De situatie dreigt te ontsporen. Totdat Dewael de jarenlange traditie opzijschuift om iedereen koest te houden. De liberaal blijft op zijn plaats zitten, Van Langenhove ook.

Zaterdag 13 juli. Filip Dewinter mag als eerste Vlaams Belang'er ooit een plenaire zitting van het Vlaams Parlement openen. Als waarnemend voorzitter na het ophefmakend ontslag van Kris Van Dijck (N-VA), mag Dewinter het Vlaams Parlement kortstondig het zijne noemen. Een van de meest prestigieuze posten voor een Vlaams-nationalist komt zijn richting uit.

De laatste dagen waren echt geen reclame voor de politiek. Fractieleider Conner Rousseau (SP.A)

Maar het Vlaams Parlement is de Kamer niet. Oppositiepartijen SP.A en Groen zeggen geen (symbolische) acties te ondernemen. Geen gewacht aan de deur, geen gedraaide rug naar de voorzitter, niets van dat.

SP.A-fractieleider Conner Rousseau verduidelijkt: 'Hoe sneller we overgaan naar een nieuwe voorzitter, hoe beter. Er is al genoeg show geweest de laatste dagen. En hoe meer we zouden doen, hoe groter het cadeau voor Dewinter. Laat ons de procedure daarom maar snel doorlopen.'

Ook Groen-fractievoorzitter Björn Rzoska zal zijn mensen gewoon vragen om plaats te nemen in het halfrond. 'Het is tijd dat de sereniteit terugkeert.'

Toch houdt de Oost-Vlaming nog een slag om de arm. 'Zolang hij zich aan de procedure houdt, doen wij dat ook.' Dewinter zal dus de regels van het spel moeten volgen. 'De show die hij de laatste dagen heeft opgevoerd is niet mooi voor het Vlaams Parlement, dat ik een warm hart toedraag.'

Bovendien zegt Rzoska dat 'de wereld meekijkt'. 'Als democraat doet het pijn aan het hart dat het parlement wordt voorgezeten door een dergelijk politicus.'

Alle partijen, afgezien van datzelfde Vlaams Belang, staan trouwens achter de benoeming van Wilfried Vandaele, die rust moet brengen in het instituut. 'Ik zit nog niet lang in de politiek, maar de laatste dagen waren echt geen reclame voor de stiel', aldus Rousseau.