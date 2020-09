Met de stunt toont het kunstencentrum hoe moeilijk de naamsverandering van SP.A nog steeds ligt.

Kunstencentrum Vooruit verandert maandag zijn naam in 'Kolruit', uit onvrede met de beslissing van de Vlaamse socialisten om de naam vanaf december te gebruiken voor hun politieke partij. Aan de gevel van het monumentale gebouw hangen spandoeken over enkele letters en ook de website is aangepast. Maar het is vooral een stunt die toont hoe moeilijk de naamsverandering nog steeds ligt.

In een uitgebreid bericht op de website legt de directie van Vooruit uit waarom de kwestie zo moeilijk ligt. 'Het dubbelgebruik van de naam Vooruit ontneemt het kunstencentrum niet enkel de controle over zijn eigen reputatie, zijn autonome stem in het publieke debat en zijn toegankelijkheid voor een breed publiek, het bezwaart ook de relaties met sponsors, overheden, klanten die zalen huren en de honderden partners die jaarlijks mee inhoud geven aan ons programma', klinkt het.

De partijpolitieke connotatie geeft bovendien problemen voor het kunstencentrum. 'Velen zijn niet gediend met een partijpolitieke labeling', klinkt het. 'Hen verliezen heeft grote financiële gevolgen.'

De politieke lading zal op termijn sowieso voor problemen zorgen. 'Voor het jonge team van Vooruit is het essentieel dat het volledig eigenaar is van de boodschappen die in zijn naam worden uitgestuurd', herhaalt Vooruit. 'En dan hebben we het nog niet over het kluwen van hashtags, url's, mailadressen en Instagram-accounts.'

De directie van Vooruit had eerder al aangedrongen op overleg met de sp.a-leiding en herhaalt maandag die vraag.

