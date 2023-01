Vooruit-minister Caroline Gennez over de verkiezingen van 2024: ‘Een coalitie met N-VA? Dat is denkbaar, ja’

Of het mogelijk is dat N-VA en Vooruit in 2024 opnieuw een coalitie vormen? Vooruit-minister Caroline Gennez sluit het niet uit, blijkt uit een interview met De Zondag.

Halfweg december werd Caroline Gennez opgebeld door Vooruit-voorzitter Conner Rousseau met de vraag of ze partijgenote Meryame Kitir wilde opvolgen als federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. ‘Een totaal onverwachte vraag, ik was verbouwereerd. Maar als Conner zoiets vraagt – hij zei zelfs please –, dan kan je niet weigeren’, zegt Gennez in De Zondag.

Volgens Gennez, die zelf vier jaar partijvoorzitter is geweest, zat er wat spanning op de lijn tussen Kitir en enkele mensen. ‘Dat kan gebeuren. Maar toen ik aangesteld werd, waren de gemoederen bedaard’, klinkt het.

Gennez blikt intussen vooruit naar de parlementsverkiezingen van 2024. Of het denkbaar is dat N-VA en Vooruit in 2024 opnieuw een coalitie vormen?

‘Dat is denkbaar, ja. Maar uiteraard is het eerst aan de kiezer om te oordelen. Wij hebben alleszins de ambitie om een extreemrechtse regering te verhinderen. Overal waar extremen aan de macht zijn – de taliban in Afghanistan of Meloni in Italië -, is de gewone man het slachtoffer. Dat willen wij hier verhinderen. En daarvoor zullen we dus partners moeten zoeken. Zonder oogkleppen op. Wij sluiten geen enkele democratische partij uit’, aldus Gennez.

