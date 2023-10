Vooruit koopt rechtszaak af van ex-medewerkster, personeelsleden steunen partij in open brief

De partij Vooruit heeft een ontslagen medewerkster duizenden euro’s zwijggeld betaald om te vermijden dat ze naar de rechtbank of pers zou stappen met een zaak rond grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft Het Nieuwsblad maandag. Vooruit doet de zaak af als een non-verhaal.

De vrouw werd in mei 2021 op café na een huwelijksfeest van een collega aangerand door een andere collega, nadat ze eerder al ongepaste berichten van hem had gekregen. Het slachtoffer trok aan de alarmbel bij de partijtop, maar werd op 19 september 2022 ontslagen door partijvoorzitter Conner Rousseau, officieel omdat ze niet meer naar behoren functioneerde.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wilde naar de rechtbank trekken, maar de partij bood de vrouw een volgens Het Nieuwsblad aanzienlijke som zwijggeld. Volgens verschillende bronnen gaat het om ‘vele duizenden euro’s’ aan ‘aanvullende opzeggingsvergoeding’.

Volgens de krant had de vrouw de rechtszaak wellicht gewonnen. Ze diende immers een klacht in bij Cohezio, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, nadat ze slachtoffer werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nadat zo’n klacht is ingediend, geldt volgens de Welzijnswet een ontslagverbod.

‘Eenzijdig’

Vooruit noemt het verhaal in Het Nieuwsblad ‘onvolledig en gebaseerd op een eenzijdige versie van de feiten’. De partij geeft geen details vrij uit individuele dossiers van werknemers of ex-werknemers, maar benadrukt dat het ontslag in kwestie ‘louter het gevolg is van een opeenvolging van negatieve evaluaties’.

Op de melding van grensoverschrijdend gedrag is volgens Vooruit ‘zorgzaam en correct gereageerd’. ‘De betrokkene heeft te allen tijde de ondersteuning gekregen die ze vroeg en de aangeklaagde is ontslagen. Vooruit heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen.’

‘Het gaat om feiten die niet op het werk zijn gebeurd en zodra duidelijk werd wat er aan de hand was, is de dader ontslagen’, zegt Vlaams Parlementslid Bruno Tobback in een reactie. ‘Later is ook de medewerkster ontslagen, om een andere reden.’ Tobback bevestigt dat er een schikking is getroffen met de voormalige medewerkster. ‘Maar daarvan een zwijgcontract maken, houdt geen steek. In elke schikking staat dat je bepaalde zaken voor jezelf moet houden.’

‘Wat ik vandaag in de krant lees, staat vol feitelijke onwaarheden’, stelt Vlaams fractieleider Hannelore Goeman. ‘Met de hand op het hart: er is ingegrepen en het ontslag van de medewerkster in kwestie had te maken met haar eigen functioneren. Ik herken mijn partij absoluut niet in het beeld dat nu wordt opgehangen.’

‘Frame’

In een reactie op het artikel van Het Nieuwsblad hebben vijfenveertig personeelsleden van Vooruit een open brief ondertekend om de partij te ondersteunen. Het personeel spreekt van een ’tendentieuze en los van de werkelijkheid geslagen voorstelling van onze organisatie’. Dat dat in de media wordt afgedaan als “zwijggeld” valt bij het Vooruit-personeel in slechte aarde. ‘Is elke dading dan een schuldbekentenis? Is elke (opzeg)vergoeding dan zwijggeld? En wat zegt dat over ons?’, klinkt het.

‘Wij voelen ons wel veilig. En was dat niet het geval, jullie hadden ons wel eerder gehoord.’ Het personeel wil zich niet uitspreken over persoonlijke dossiers van ex-medewerkers, maar benadrukt dat het problemen van grensoverschrijdend gedrag binnen de partij kan aankaarten bij een vertrouwenspersoon en ook bij de externe preventiedienst. ‘We volgden een bystandertraining. En na deze kwestie werden ook wij goed begeleid. Geen taboes. Vragen mochten gesteld worden’.

De Vooruit-medewerkers halen vooral hard uit naar de media. ‘Hoe dit in de pers wordt gebracht is een enorme teleurstelling’, klinkt het. ‘De clicks, de likes, de hetze op twitter (intussen X, red.), de grappen die alweer kunnen worden bedacht (complimenten voor de creativiteit). We weten intussen hoe het zal lopen. Omdat het nu eenmaal past in een frame over onze partij en onze voorzitter dat al enkele maanden geleden werd opgezet en waarin nu ook elk gerucht, elke roddel, elk verhaal moet kunnen passen. Maar hier trekken wij de grens. Wij kijken niet weg. We laten ons horen en geven hierbij onze steun aan de partij en alle mensen die zich met hart en ziel inzetten’, besluiten de personeelsleden.