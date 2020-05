'Heel wat ouders krijgen de zomerpuzzel nog niet gelegd', schrijft Elke Valgaeren van de Gezinsbond in reactie op het nieuws over de zomerkampen en de heropening van de scholen.

De Gezinsbond vraagt al langer om het perspectief van kinderen en jongeren meer centraal te stellen in de exitstrategie. Het voorbije lang weekend bracht eindelijk positief nieuws op verschillende vlakken. Minister van jeugd Benjamin Dalle kondigde samen met de jeugdsector aan dat de speelpleintjes vanaf woensdag terug open mogen en dat de zomerkampen en speelpleinwerkingen in juli en augustus kunnen doorgaan. Een paar uur eerder kondigde zijn collega Ben Weyts al aan dat er een akkoord is met de vakbonden en de GEES om de scholen voor meer kinderen open te stellen. Maar er is veel onduidelijkheid over de nieuwe versoepelingen en dus blijft het voor veel gezinnen de komende weken verder aanmodderen. Ook de zomerpuzzel naar vakantieopvang geraakt maar niet gelegd.

Gemiste kansen

Het voorbije weekend bracht heel veel positief nieuws, maar toch is er een wrange nasmaak. Er is immers veel onduidelijkheid over de versoepeling van de veiligheidsmaatregelen die scholen nodig hebben om meer kinderen te kunnen verwelkomen op school. Ouders kunnen er nog niet op rekenen dat hun kinderen binnenkort naar school kunnen, ook al komen ze daarvoor in aanmerking.

Voor veel gezinnen blijft het de komende weken verder aanmodderen.

Bovendien werken scholen nog lang niet in alle gemeenten samen met de lokale besturen om het tekort aan lokalen en begeleiding op te vangen. Hier liggen nog heel wat onbenutte kansen. En ondanks de heldere persconferentie, is er ook over de zomervakantie nog veel onduidelijkheid. Niet alle activiteiten voor kinderen vallen immers onder de jeugdsector. Op de beslissing over sportkampen is het nog even wachten. En wie moet er beslissen over de kampen die cultuurorganisaties organiseren?

Onmogelijk puzzelen

Voor ouders maakt het niet uit wie de bevoegde minister is voor de verschillende soorten kampen of zomeractiviteiten, als de kinderen zich maar amuseren en ze hun zomervakantie verder kunnen plannen. Gezinnen waar beide ouders "buitenshuis" werken beginnen vaak vroeg aan het plannen van de zomervakantie. Het is immers een hele puzzel om alles rond te krijgen: sommige kampen waren al geboekt, de datum voor de start van de inschrijving van andere kampen stond aangestipt in de agenda, de gezinsvakantie was gepland, de grootouders waren gevraagd om de gaten op te vullen... Corona gooide roet in het eten en de puzzel moet dus opnieuw worden gelegd.

De Vlaamse regering heeft het voorbije weekend een ultieme kans gemist om te tonen dat ze meer is dan de som van haar delen door over alle kampen gelijktijdig te communiceren. Het is haast onmogelijk puzzelen als er te veel stukjes ontbreken.

Corona-ouderschapsverlof ook in de zomer

Ook op federaal niveau is er nog onduidelijkheid. Uit een bevraging die we samen met Bpact/Indiville organiseerden blijkt dat veel gezinnen (met vooral jonge kinderen of kinderen met zorgnoden) al extra verlof opgenomen hebben omdat thuiswerk niet te combineren was met de zorg voor de kinderen. Tussen 1 mei en 30 juni is het corona-ouderschapsverlof een oplossing voor wie er gebruik van kan maken.

Een verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot aan het einde van de zomer is nodig zodat ook gezinnen die weinig of geen verlof meer hebben tijdens de zomer tijd kunnen doorbrengen met hun gezin. Minister Muylle heeft alvast voorzien dat een verlenging van de maatregel eenvoudig is. Het is tijd om daar een beslissing over te nemen zodat ook het corona-ouderschapsverlof kan meegenomen worden in de zomerpuzzel van gezinnen.

De Gezinsbond vraagt al langer om het perspectief van kinderen en jongeren meer centraal te stellen in de exitstrategie. Het voorbije lang weekend bracht eindelijk positief nieuws op verschillende vlakken. Minister van jeugd Benjamin Dalle kondigde samen met de jeugdsector aan dat de speelpleintjes vanaf woensdag terug open mogen en dat de zomerkampen en speelpleinwerkingen in juli en augustus kunnen doorgaan. Een paar uur eerder kondigde zijn collega Ben Weyts al aan dat er een akkoord is met de vakbonden en de GEES om de scholen voor meer kinderen open te stellen. Maar er is veel onduidelijkheid over de nieuwe versoepelingen en dus blijft het voor veel gezinnen de komende weken verder aanmodderen. Ook de zomerpuzzel naar vakantieopvang geraakt maar niet gelegd.Het voorbije weekend bracht heel veel positief nieuws, maar toch is er een wrange nasmaak. Er is immers veel onduidelijkheid over de versoepeling van de veiligheidsmaatregelen die scholen nodig hebben om meer kinderen te kunnen verwelkomen op school. Ouders kunnen er nog niet op rekenen dat hun kinderen binnenkort naar school kunnen, ook al komen ze daarvoor in aanmerking. Bovendien werken scholen nog lang niet in alle gemeenten samen met de lokale besturen om het tekort aan lokalen en begeleiding op te vangen. Hier liggen nog heel wat onbenutte kansen. En ondanks de heldere persconferentie, is er ook over de zomervakantie nog veel onduidelijkheid. Niet alle activiteiten voor kinderen vallen immers onder de jeugdsector. Op de beslissing over sportkampen is het nog even wachten. En wie moet er beslissen over de kampen die cultuurorganisaties organiseren? Voor ouders maakt het niet uit wie de bevoegde minister is voor de verschillende soorten kampen of zomeractiviteiten, als de kinderen zich maar amuseren en ze hun zomervakantie verder kunnen plannen. Gezinnen waar beide ouders "buitenshuis" werken beginnen vaak vroeg aan het plannen van de zomervakantie. Het is immers een hele puzzel om alles rond te krijgen: sommige kampen waren al geboekt, de datum voor de start van de inschrijving van andere kampen stond aangestipt in de agenda, de gezinsvakantie was gepland, de grootouders waren gevraagd om de gaten op te vullen... Corona gooide roet in het eten en de puzzel moet dus opnieuw worden gelegd. De Vlaamse regering heeft het voorbije weekend een ultieme kans gemist om te tonen dat ze meer is dan de som van haar delen door over alle kampen gelijktijdig te communiceren. Het is haast onmogelijk puzzelen als er te veel stukjes ontbreken. Ook op federaal niveau is er nog onduidelijkheid. Uit een bevraging die we samen met Bpact/Indiville organiseerden blijkt dat veel gezinnen (met vooral jonge kinderen of kinderen met zorgnoden) al extra verlof opgenomen hebben omdat thuiswerk niet te combineren was met de zorg voor de kinderen. Tussen 1 mei en 30 juni is het corona-ouderschapsverlof een oplossing voor wie er gebruik van kan maken. Een verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot aan het einde van de zomer is nodig zodat ook gezinnen die weinig of geen verlof meer hebben tijdens de zomer tijd kunnen doorbrengen met hun gezin. Minister Muylle heeft alvast voorzien dat een verlenging van de maatregel eenvoudig is. Het is tijd om daar een beslissing over te nemen zodat ook het corona-ouderschapsverlof kan meegenomen worden in de zomerpuzzel van gezinnen.