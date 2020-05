Kinderen en jongeren kunnen deze zomer op kamp. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle aangekondigd.

Kinderen en jongeren kunnen deze zomer op kamp, maar alles wordt opgesplitst in 'contactbubbels' van maximum van 50 personen, inclusief begeleiders.

Ook buitenlandse jeugdkampen kunnen doorgaan, maar slechts tot maximum 150 kilometer vanaf de Belgische grens.

Woensdag mogen de speeltuinen weer open

Op woensdag 27 mei mogen de speeltuinen weer open. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) vrijdagavond aangekondigd na afloop van een overlegcomité.

De openbare speeltuinen in België zijn al sinds maart verboden terrein in de strijd tegen het coronavirus. De jongste dagen kwam er echter meer en meer vraag om die opnieuw te openen.

