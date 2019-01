'Vonnis over IS-kinderen is bewijs dat sceptici van het Marrakeshpact gelijk hebben'

Even ter herinnering: onderstaand stukje schreef ik in mijn column voor Knack.be op 3 juni 2018.

'De Hof van Eden in het IS-kalifaat Raqqa is verwoest, en wij zitten met de jihadiperen. Terwijl een religiegek in Luik twee agenten executeert en een onschuldige jongeling lafhartig vermoordt, financiert het gesubsidieerde Child Focus nu onbeschaamd een rechtszaak tegen de Belgische Staat om twee Jihadiweduwen en hun kroost terug te halen naar ons land. In plaats van zichzelf aan te geven voor misdaden tegen de menselijkheid, eten ze liever van de islamitische sharia of van onze rechtstatelijke walletjes al naargelang het hen uitkomt. Beide gesluierde besjes zijn in 2014 op kosten van de gemeenschap als weduwen al een keer teruggehaald uit Syrië. Na hun bevalling vertrokken ze terug en huwden opnieuw islamitische oorlogsmisdadigers als zoontjesfabriek voor het kalifaat. Nu hopen de schoonzusjes Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal via het volgrecht door de repatriëring van hun kroost om hier hun straf te mogen uitzitten in plaats van in het detentiekamp Al-Hol aan de Syrische grens.'

Child Focus ving eerst bot zowel in eerste aanleg als in beroep, maar de hyperventileerders van de mensenrechten gingen op zoek naar een activistische rechter die hen op hun wenken bediende, met een VRT-emoreportage van Rudi Vranckx in de aanslag. Wie zoekt, die vindt. Meer zelfs, alhoewel de repatriëring enkel voor de kinderen en niet voor de moeders gevraagd werd door de eisende partijen, werd ze toch door een rechter in kortgeding opgelegd, met een dwangsom van 5000 euro per dag vertraging er bovenop. Over de terugkeer van kwetsbare dreumesen uit het kalifaat zou je nog een pedagogisch debat kunnen voeren, maar je hoeft op internet toch niet ver te zoeken om gruwelvideo's te zien van die moordende bende, die zelfs haar eigen volk afslacht als ze zich niet strikt aan de regeltjes van Allah houdt.

Delen Het vonnis over de IS-kinderen is een bewijs dat de sceptici van het Marrakeshpact gelijk hebben

Met een muisklik druipt de grauwe gekte vol afschuw van je scherm als je ziet dat een kind van vier in een ballenbad een vastgekluisterde man door het hoofd schiet. Of hoe een koter van negen in legeruniform een geboeide man in een vervallen speeltuin de keel oversnijdt. Op een symbolische plaats, want speelgoed is haram voor de peuters van de IS-baarden.

De Belgische jihadistenmoeders doopten hun kinderen martelaar (Shaheed) of strijder (Mujahid) Ze verpakten het doopsuiker van hun kalifaatkinderen in een IS-vlaggetje en op de geboortekaartjes prijkte een Kalasjnikov.

'Een man is tussen zijn twintig en zijn zestig wat hij was tussen zijn twee en zijn zes', zei een kinderpsychiater mij ooit. Er is echter altijd wel een mediageile zielenknijper te vinden die een ander pedagogisch essay van Freud & Co gelezen heeft om het tegenovergestelde te beweren.

Zou die kortgedingrechter naast de reportage van Vranckx ook het getuigenis gezien hebben van die Brusselse kleuterjuf die op TV verklaarde dat islamitische peuters in haar klas niet naar muziek durfden luisteren, omdat ze dan na hun dood bij hun haren in het paradijs zouden worden opgehangen. Of dat de jongetjes geen handje mogen geven aan het meisje in de rij.

Zou die kortzichtige kortgedingrechter het vonnis van zijn Antwerpse collega d.d.12.11.2018 gelezen hebben die de twee jihadbruiden toen naar de gevangenis wilde sturen:

'Echtgenotes spelen een belangrijke rol binnen Islamitische Staat. Niet alleen ondersteunen zij hun mannen die strijden aan het front, ze staan bovendien in voor de opvoeding van de kinderen, die door IS worden opgeleid om zelf strijders te worden. Regelmatig gebeuren zelfmoordacties van IS door vrouwen en/of kinderen.'

Zou die kortgedingrechter ook beseffen dat die twee schoonzusjes - bij een retourtje uit het kalifaat naar Borgerhout om te bevallen - de politie bedreigd hadden met de volgende soera: 'Uw bedreiging om onze kinderen af te pakken zullen enkel een reden zijn dat mijn kinderen met de wil van Allah van uw kinderen weeskinderen zullen maken.'

Zou de rechter ook beseffen dat die kinderen geplaatst kunnen worden bij hun grootouders die er zelf niet in slaagden om hun eigen dochters weg te houden van de salafistische moorddadige doctrine. Zou hij ook weten dat onze gevangenissen eerder oorden zijn van radicalisering dan van deradicalisering.

Delen Men mag me populisme verwijten, maar zeker geen naïviteit.

Uit mijn zelfde column van 3 juni op Knack.be:

'Aan mede-martelaren in onze opbergtehuizen geen gebrek, 237 van onze gevangenen zijn al veroordeeld voor terrorisme en 210 anderen zijn er volgens de Staatsveiligheid al geradicaliseerd. Het gevaar voor besmetting is groot. In een oproep om geld in te zamelen om Iftar-maaltijden aan te bieden aan gedetineerde moslims schrijft de Schaarbeekse Asbl Dar El Ward letterlijk : "Comme chaque année, nous comptons sur votre soutien afin de pouvoir offrir un colis Ramadan aux détenus dans les 34 prisons de Belgique (= +/- 7.000 colis). "Allahu Akbar bezit een uitdijend reservoir aan religiegekken. Men mag me populisme verwijten, maar zeker geen naïviteit.'

Naïviteit is de moed van de lafaard. Er wacht de schoonzusjes hier dus een hartverwarmend welkom in de oemma achter de tralies. Zelfs Jihadexpert Montasser AlDé meh beweert dat deradicalisering van teruggekeerde Syriëbeulen geen bal helpt.

Het gaat niet meer om recht en rechtvaardigheid maar om politiek activisme, overgoten met een saus van medelijden en een vals hoog moreel gehalte. Door het oprekken van artikels uit allerhande Verklaringen, Pacten en Verdragen worden er rechtsgronden gefabriceerd die zelfs de grootste criminele daden verrechtvaardigen, ook in kortgeding. Verbindend wordt bindend. Rechters leggen hun eigen maatschappijbeeld en politieke overtuiging op via vonnissen en arresten. Wie als politicus kritiek geeft, wordt opzij gezet met het predicaat van de scheiding der machten, terwijl door de rechters pseudo-juridische drogredenen worden aangewend om hun politieke overtuiging te verbloemen.

Omdat de kortgedingrechter bijvoorbeeld Art.3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (non refoulement) en Art.8 (Het recht op een familiaal leven) zo oprekt om de terugkeer van de twee jihad-vrouwen te verrechtvaardigen, zouden volgens zijn logica ook de echtgenoten van deze vrouwen naar ons land mogen gerepatrieerd worden.

Delen Door het oprekken van artikels uit allerhande Verklaringen, Pacten en Verdragen worden er rechtsgronden gefabriceerd die zelfs de grootste criminele daden verrechtvaardigen, ook in kortgeding.

Het ganse vonnis is een bewijs dat de sceptici van het Marrakeshpact gelijk hebben met hun wantrouwen voor legalistische spinnerij en met hun vrees dat soft law hard law wordt. EU-baas Jean-Claude Juncker heeft de totstandkoming van supranationale wetten en verklaringen ooit mooi verwoord : 'Wij besluiten iets, leggen het dan in een kamer en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Als er geen groot geschreeuw losbreekt en geen opstanden, omdat de meeste mensen niet begrijpen wat er is besloten, gaan we stap voor stap door tot er geen weg meer terug is.'

Van dergelijke wettenmakers, verlos ons Heer.