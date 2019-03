Volwassenen leren steeds minder talen

Vooral Frans noteert een forse daling, met 22 procent minder cursisten in vijf jaar tijd. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Tussen 2013 en 2017 daalde het aantal inschrijvingen voor een vreemde taal van 154.709 naar 134.890. Vooral talen als Frans, Engels en Duits delen in de klappen, zo blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Vera Celis opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Voor Engels speelt mogelijk dat we de taal beter beheersen, omdat we er de laatste decennia steeds meer mee te maken krijgen. Zo zouden we minder de noodzaak voelen om een cursus te volgen.

Maar voor Frans en Duits geldt dat niet. Cijfers van de VDAB tonen aan dat in bijna de helft van de vacatures de kennis van een of meerdere talen wordt gevraagd. In de meeste gevallen vraagt de werkgever Frans (23 procent), gevolgd door Engels (19 procent).

Werkgeversorganisatie VOKA maakt zich dan ook zorgen over de cijfers. 'Talenkennis is nodig om de vele vacatures in te vullen', luidt het. Opvallend: talen als Spaans en Italiaans blijven het wel goed doen.