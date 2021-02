Voeding en dan vooral niet-bewerkte levensmiddelen werden het afgelopen jaar veel duurder, met pieken die in zeven jaar niet gezien waren. Maar recent vielen de prijzen terug. Dat meldt De Standaard dinsdag.

De prijsstijging van voedings­middelen was het afgelopen jaar zes keer zo hoog als de totale inflatie. De prijzen van voeding stegen met 2,6 procent, terwijl de totale inflatie op 0,40 procent uitkwam. Volgens het prijzenobservatorium van de federale overheidsdienst Economie en de Nationale Bank van ­België namen vooral de prijzen van niet-bewerkte levensmiddelen toe.

In de loop van het jaar werd de consument in die categorie met prijsstijgingen geconfronteerd die in zeven jaar niet gezien waren. Fruit, dat al in het eerste kwartaal 6,5 procent duurder werd, steeg in het tweede kwartaal met 11,6 procent en met 11,2 procent in het derde kwartaal. Ook vis, groenten en vlees werden duurder.

Het duurde tot in het vierde kwartaal voor sommige prijzen opnieuw daalden. En dus moesten consumenten voor het grootste deel van het jaar fors meer betalen voor een belangrijk deel van hun ­basisinkopen. Over heel 2020 werden niet-bewerkte levensmiddelen 4,7 procent duurder. Een jaar eerder was er nog een minieme daling van 0,4 procent, nadat er in 2018 een toename van 1,8 procent was opgetekend.

