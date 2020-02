Meer Vlamingen kampen met de zogenaamde digitaal-nieuwsparadox: ze zijn beter dan ooit geïnformeerd door digitale media, maar ze maken zich meer zorgen over het toenemende fake news dat gepaard gaat met die digitale media. Die paradox drijft de Vlaming weer richting de vertrouwde nieuwsmerken zoals de televisiejournaals, leert het onderzoek Digimeter 2019.

Onderzoeksinstituut Imec bevroeg voor de Digimeter 2019 in het najaar 2.754 Vlamingen (16+). Deze editie worstelt 52 procent met de digitaal-nieuwsparadox. Zij bevinden zich op het snijvlak van beter geïnformeerd zijn door het internet en bezorgd zijn over de invloed van valse nieuwsberichten op de maatschappij. In 2018 ging het maar om 43 procent van de bevraagden. 'Dat is eigenlijk ongelooflijk goed nieuws voor de klassieke nieuwskanalen', zegt professor Lieven De Marez van imec en UGent.

Zo is er een stijging van het aantal dagelijkse contacten met nieuws via de journaals op televisie en via de website en apps van krantenmerken. Ook bij de regionale televisie was er een stijging. Volledig nieuw is de trend niet: in 2018 was voor het eerst sinds 2015 het gebruik van de traditionele nieuwsmedia opnieuw toegenomen.

Nieuwswebsites blijven stabiel als belangrijkste bron van digitaal nieuws (67 procent), maar sociale media (een stijging van 49 naar 61 procent) en zoekmachines winnen aan belang als nieuwsbron. De rol van passief het nieuws volgen mag hierdoor volgens de vorsers niet onderschat worden. Zevenenvijftig procent vertrouwt daarbij in het algemeen het nieuws.

Naast de digitaal-nieuwsparadox definieert de Digimeter nog andere dilemma's. Zo worstelen drie op de tien Vlamingen met afhankelijkheid van smartphone en sociale media, is er de privacyparadox - we zijn bezorgd over de online privacy maar lezen bijvoorbeeld de algemene voorwaarden niet - en vinden we reclame vaak storend maar erkennen we dat die nodig is voor websites om te overleven.

Uit die dilemma's distilleerde imec vijf profielen. Aan de ene zijde van dat spectrum omarmt 18 procent (2018 21 procent) volop nieuwe technologie nu artificiële intelligentie en het internet of things op komst zijn, terwijl aan de overzijde 20 procent bewust afstand houdt van technologie. Die groep nam toe, van 16 tot 20 procent, en heeft een 'techno-fatalisme' gemeen. De veranderingen gaan te snel, het wordt te veel en ze haken af. Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om een stijgend aantal jongeren.

