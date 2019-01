Vlaanderen neemt afscheid van Etienne Vermeersch: 'Het kon hem niet schelen of hij applaus kreeg van links of rechts'

Seks, gedwongen uitwijzingen of de islam: Etienne Vermeersch had over bijna alles een heldere en scherpe mening klaar. Filosofen Patrick Loobuyck en Maarten Boudry blikken terug op het leven van hun grote voorbeeld. 'Als hij over de muziek van Bach praatte, kwam hij in een bijna religieuze vervoering.'