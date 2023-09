Vlaamse socialisten trekken als Vooruit.brussels naar kiezer in Brussel 

Het huidige One.brussels-Vooruit trekt tijdens de gewestverkiezingen in 2024 met een nieuwe naam richting de Brusselse kiezer: Vooruit.brussels. De omgedoopte lijst wordt getrokken door twee vrouwen: Vlaams Parlementslid Hannelore Goeman trekt de Vlaamse lijst en Brussels staatssecretaris Ans Persoons trekt de Brusselse lijst.

Voormalig staatssecretaris Pascal Smet mocht het Brusselse congres van Vooruit openen. Hij lichtte de samentrekking tussen Vooruit en het .brussels-merk toe. ‘We hebben Brussel de afgelopen jaren mee veranderd en namen verantwoordelijkheid op. Wij durven én doen. Het werk is nog niet af, ik heb er alle vertrouwen in dat ons sterk Vooruit.brussels-team Brussel écht vooruit kan duwen’, zei Smet.

Pascal Smet blijft politiek actief en zal ook op de lijst staan voor het Brussels Parlement. Het logo sluit volgens de socialisten aan bij de nationale vormgeving van de partij, maar voegt met de extensie .brussels ‘een eigen look and feel’ toe. ‘Dit benadrukt de specifieke grootstedelijke invulling die we voor ogen hebben.’

Ans Persoons trekt de lijst voor het Brussels Parlement en Hannelore Goeman die voor het Vlaams Parlement. ‘Ans en ik gaan de lijsten trekken, maar worden daarvoor bijgestaan door een hechte ploeg van nieuwe en ervaren mandatarissen’, zei Goeman. ‘Stuk voor stuk sterke figuren die hun verantwoordelijkheid opnemen en Brussel vooruit willen duwen. Bij Vooruit.brussels is politiek écht teamwerk.’

Ook inhoudelijk zet Vooruit de puntjes op de ‘i’. Zo zetten de Vlaamse socialisten in op drie pijlers, die de Vlaamse socialisten in Brussel een smoel moeten geven. Op het niveau van Brussel wordt daarmee vooral ingezet op een ‘Betaalbaar en inclusief Brussel’, een ‘Stad op mensenmaat, veilig & proper”, en ‘Een stad vol mogelijkheden’. ‘We hebben van een stad voor auto’s een stad op mensenmaat durven maken, met dank aan Pascal Smet en onze schepenen’, aldus Persoons vanop het congres in Sint-Gillis. ‘Het is onze verdienste dat deze kentering werd ingezet, maar de strijd is nog niet gestreden.’

Daarbij moet Brussel vooral ook leefbaar blijven voor de mensen die de stad draaiende houden, klinkt het bij de lijsttrekkers. ‘Als de mensen die de stad draaiende houden de financiële middelen niet hebben om nog in de stad te blijven wonen, moeten ze noodgedwongen de stad verlaten. Maar we hebben die mensen keihard nodig’, duidde Persoons.

Ze wordt daarin bijgetreden door fractieleidster in het Vlaams Parlement Hannelore Goeman. “Onderwijs wordt een van de absolute prioriteiten voor Vooruit. Brussel doen we idealiter draaien met onze eigen mensen, zoals leerkrachten en politieagenten. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, maar de Vlaamse regering laat Brussel volledig in de steek’, meent Goeman.

Ook de ondernemers in de stad mogen niet zomaar vergeten worden. ‘We moeten ondernemende Brusselaars uit de greep houden van grote bedrijven die toffe bedrijven het leven onmogelijk maken’, duidt Goeman.

De volledige samenstelling van de lijsten zal pas in december vorm krijgen. Volgens de lijsttrekkers vormen de plannen van Vooruit in Brussel in ieder geval niet het eindpunt voor de vernieuwingsbeweging die werd opgestart in 2019. Wel integendeel, ‘de vernieuwingsbeweging gaat gewoon verder. Sp.a is Vooruit geworden en de partij heeft haar deuren opengegooid. Met de Brusselse afdeling hebben we terug aansluiting kunnen vinden bij Vooruit. We zijn één grote familie, want wat bijvoorbeeld minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in de federale regering doet, komt ook de Brusselaar ten goede”‘ zegt Goeman.