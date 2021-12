De Vlaamse regering schaart zich unaniem achter Vlaams minister Lydia Peeters en voormalig Vlaams minister Bart Tommelein die afgelopen week allebei persoonlijk gedagvaard werden voor uitspraken in het dossier van de zonnepanelen en de terugdraaiende teller.

Dat laat de regering-Jambon weten in een gezamenlijke mededeling.

'De uitspraken van Lydia Peeters en Bart Tommelein werden gedaan in het kader van de uitoefening van een politiek mandaat', zo staat te lezen in de gezamenlijke verklaring. 'De Vlaamse regering wijst principieel de redenering af dat politieke uitspraken van ministers kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid, omdat zulks het functioneren van de democratische rechtstaat en het uitoefenen van een politiek mandaat ondergraaft'. 'We steunen Lydia Peeters en Bart Tommelein daarom 100 procent', aldus nog de mededeling.

