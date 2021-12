Bart Tommelein en Lydia Peeters, de twee voormalige Vlaamse ministers van Energie, worden persoonlijk gedagvaard in het dossier van de terugdraaiende teller. Dat berichten De Tijd en VRT NWS woensdagavond.

15.000 eigenaars van zonnepanelen hebben huidig Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters en Vlaams parlementslid Bart Tommelein op 6 december op persoonlijke titel gedagvaard, bevestigt het advocatenkantoor Peeters en Verbist Advocatuur, dat de zonnepaneeleigenaars verdedigt, aan beide media.

De twee voormalige liberale ministers van Energie beloofden tijdens de vorige legislatuur dat wie voor eind 2020 zonnepanelen plaatste nog 15 jaar van de terugdraaiende teller zou kunnen genieten. Maar begin dit jaar trok het Grondwettelijk Hof een streep door die regeling. De 15.000 eigenaars stelden daarop de Vlaamse regering in gebreke, omdat ze door de vernietiging rendement mislopen dat hen door de politiek was beloofd.

Nu worden de twee betrokken ministers ook persoonlijk gedagvaard. De aanleiding is een schriftelijk standpunt van de Vlaamse overheid in de zaak, dat stelt dat Peeters en Tommelein de beloftes die ze deden op persoonlijke titel deden en dus niet vanuit hun rol als lid van de Vlaamse regering. Peeters stelt aan De Tijd alvast dat ze geen beloftes heeft gedaan die niet werden afgetoetst bij de regering.

Volgens professor grondwettelijk recht Patricia Popelier genieten ministers een ministeriële onschendbaarheid, en kunnen ze niet vervolgd worden voor uitspraken die ze doen. 'Als het gaat om ministers van het Vlaams Gewest zegt de grondwet dat je een specifieke wet moet aannemen met een bijzondere meerderheid om hen burgerlijk aansprakelijk te kunnen stellen', legt ze uit aan VRT NWS. 'Maar dat is nooit gebeurd. En daardoor is er dus geen mogelijkheid naar Belgisch recht om die ministers persoonlijk voor de rechtbank te dagen', aldus Popelier.

15.000 eigenaars van zonnepanelen hebben huidig Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters en Vlaams parlementslid Bart Tommelein op 6 december op persoonlijke titel gedagvaard, bevestigt het advocatenkantoor Peeters en Verbist Advocatuur, dat de zonnepaneeleigenaars verdedigt, aan beide media. De twee voormalige liberale ministers van Energie beloofden tijdens de vorige legislatuur dat wie voor eind 2020 zonnepanelen plaatste nog 15 jaar van de terugdraaiende teller zou kunnen genieten. Maar begin dit jaar trok het Grondwettelijk Hof een streep door die regeling. De 15.000 eigenaars stelden daarop de Vlaamse regering in gebreke, omdat ze door de vernietiging rendement mislopen dat hen door de politiek was beloofd. Nu worden de twee betrokken ministers ook persoonlijk gedagvaard. De aanleiding is een schriftelijk standpunt van de Vlaamse overheid in de zaak, dat stelt dat Peeters en Tommelein de beloftes die ze deden op persoonlijke titel deden en dus niet vanuit hun rol als lid van de Vlaamse regering. Peeters stelt aan De Tijd alvast dat ze geen beloftes heeft gedaan die niet werden afgetoetst bij de regering. Volgens professor grondwettelijk recht Patricia Popelier genieten ministers een ministeriële onschendbaarheid, en kunnen ze niet vervolgd worden voor uitspraken die ze doen. 'Als het gaat om ministers van het Vlaams Gewest zegt de grondwet dat je een specifieke wet moet aannemen met een bijzondere meerderheid om hen burgerlijk aansprakelijk te kunnen stellen', legt ze uit aan VRT NWS. 'Maar dat is nooit gebeurd. En daardoor is er dus geen mogelijkheid naar Belgisch recht om die ministers persoonlijk voor de rechtbank te dagen', aldus Popelier.