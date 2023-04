Vlaamse regering zal pas vanaf september extra geld vinden voor kinderopvang

Voor september kan de Vlaamse regering geen extra geld voorzien voor de kinderopvang. Vorig weekend had minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) nochtans aangegeven dat ze extra middelen zou vragen.

Volgens het kabinet van minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) was afgesproken geen nieuwe meeruitgaven te plannen tot de Septemberverklaring en wordt die afspraak ook gehonoreerd.

Minister Crevits wordt geconfronteerd met een hoger dan verwachte interesse in een nieuwe subsidieregeling voor crèches. Toen de oproep werd gelanceerd, was geld voorzien voor 3000 plaatsen. Maar intussen zijn aanvragen binnengelopen voor 9000 plaatsen. En dus liet de minister verstaan dat ze bij haar collega’s extra geld zou vragen. Dat is echter niet voor meteen.

‘We beseffen met Vlaanderen dat kinderopvang primordiaal is, en een blijvende uitdaging. Daarom hebben we bij de begrotingsopmaak ten tijde van de Septemberverklaring van vorig jaar afgesproken om 115 miljoen meer uit te geven aan kinderopvang’, zegt het kabinet-Diependaele vrijdag naar aanleiding van de begrotingscontrole. Dat budget is volgens het kabinet nog niet volledig uitgegeven. ‘Daar blijven we dus vanuit investeren. Daarnaast hebben we de decretale afspraak, en die met parlement, gehonoreerd dat er geen nieuwe meeruitgaven worden gepland tot de Septemberverklaring 2023. Dat geldt dus ook in deze.’

Minister Crevits benadrukt dat haar vraag voor meer geld op tafel blijft liggen voor de volgende begrotingsbespreking. ‘Intussen zullen we de plaatsen van de oproep toekennen volgens de vastgelegde criteria’, aldus de CD&V-politica, die in de massale interesse van de sector het bewijs ziet dat de beslissing om daar in te investeren niet onbelangrijk is.

‘Moedeloos’

Oppositielid Celia Groothedde (Groen) reageert misnoegd. ‘Dit is schandalig van de Vlaamse regering’, zegt ze. ‘Vorig jaar wou de hele maatschappij dat het aantal kinderen per begeleider naar beneden ging. Vlaanderen heeft de slechtste normen van heel Europa. De Vlaamse regering weigerde die verlaging, en zei dat ze in plaats daarvan voor gelijke subsidiëring wilde gaan. Volgens hen zou dat de ratio trouwens verlagen, maar dat heeft het absoluut niet gedaan. Integendeel: doordat de hele kinderopvang wachtte op een écht plan met minder kinderen per begeleider, zijn mensen moedeloos de sector uit gestapt.’

Het resultaat van de begrotingscontrole is dat het Vlaams tekort dit jaar zal uitkomen op 1,9 miljard euro. Dat ligt min of meer in lijn van het resultaat bij de begrotingsopmaak. Aan de inkomstenzijde ziet Vlaanderen een terugval van 424 miljoen euro bij de registratierechten, als gevolg van de afkoelende huizenmarkt. Dat wordt bij de uitgaven wel gecompenseerd door een dalende inflatie (-520 miljoen euro). De opgelopen rentelast kost de Vlaamse overheid 68 miljoen euro meer.