Vlaamse regering hakt nog geen knopen door over energiecrisis

De Vlaamse regering heeft woensdag, bij een extra ministerraad, nog geen knopen doorgehakt over de aanpak van de energiecrisis. Vrijdag wordt verder vergaderd, maar het is onzeker of daar kan worden afgeklopt. Mogelijk komt alles toch samen bij de ministerraad van 23 september, wanneer de begroting wordt opgesteld. Een vervroegde Septemberverklaring wordt als onrealistisch beschouwd.

De drie regeringspartijen hebben de voorbije weken elk hun eigen voorstellen gelanceerd en die werden woensdag een eerste keer echt doorgesproken. Zo wil CD&V een betere indexering van het groeipakket om de gezinnen door de crisis te loodsen.

Open VLD stelt voor om een deel van de steun voor zonnepanelen te heroriënteren naar energetische renovatie en wil ruime steun voor de bedrijven. N-VA staat op de rem en wil de budgettaire orthodoxie behouden. Voor volgend jaar stevent de begroting af op een tekort van 450 miljoen euro.

Afgezet tegen eerdere meerjarenramingen is dat een pak gunstiger, maar N-VA wil dat ‘vrijgekomen’ budget niet plotsklaps uitgeven. De cijfers blijven immers rood. Voor 2024 zou het tekort bij ongewijzigd beleid op 350 miljoen uitkomen. Over het principe van een rem op de indexering van de huurprijzen bestaat intussen wel consensus, maar de concrete uitwerking lijkt geen sinecure te worden.

Onder meer Vooruit waarschuwt dat de technische uitwerking moeilijk is en te laat zal komen voor de huidige crisis. Bij een debat in de parlementscommissie Wonen, woensdagnamiddag, zal de partij daarom voorstellen de indexering van alle huurpanden te beperken tot 2 procent.