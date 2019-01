Vlaamse overheid organiseert groepsaankoop elektrische wagens, Febiac vraagt langetermijnvisie

'Een primeur voor Vlaanderen en bij uitbreiding voor de rest van Europa', meldt Bobex. De consument kan kiezen uit vier verschillende modellen en kan daarbij genieten van een fikse groepskorting en extra promoties. Inschrijven voor de groepsaankoop 'SamenElektrisch' kan tot 15 mei 2019.

'Veel Vlamingen hebben nog koudwatervrees als het op elektrisch rijden aankomt', zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. 'Met de informatiecampagne "Van Euh? naar Aha!" werken we allereerst de misverstanden weg. Door bijkomend een groepsaankoop mogelijk te maken, helpen we Vlamingen om echt de overstap te maken.'

De Vlaamse overheid heeft zich tot doel gesteld om het aandeel batterij elektrische wagens (BEV) in Vlaanderen tegen 2020 op 7,5 procent te krijgen. De verkoop van batterij elektrische wagens is de laatste maanden toegenomen, maar blijft erg beperkt in vergelijking met de verkoop van conventionele wagens. In december 2018 bedroeg het marktaandeel BEV 1,94 procent (in 2017 was dat 0,6 procent).

Na een selectieronde werd voor de groepsaankoop een aanbod van vier modellen geselecteerd: Nissan Leaf, Hyundai KONA, Peugeot iON en Renault ZOE. Geïnteresseerden kunnen een testrit maken met een of meerdere voertuigen naar keuze. Behalve de vier wagens is er in de groepsaankoop ook laadinfrastructuur opgenomen.

Febiac, de automobielfederatie, is niet erg enthousiast over het initiatief van de Vlaamse regering: 'De commerciële kant van elektrische wagens, auto's verkopen, daar kunnen onze leden zich heel goed over bekommeren', maakt Joost Kaesemans zich sterk, in een video-interview met Belga op het autosalon.

Voor de overheid ziet Kaesemans andere prioriteiten: 'Ik denk dat de overheid aandacht moet hebben voor de zekerheid van stroomvoorziening. Als er onzekerheid is over elektriciteitsbevoorrading, hoe kan je dan de klant overtuigen om elektrisch te gaan rijden? En een tweede grote prioriteit is de transitie naar groene energie. Wij hebben een visie nodig op lange termijn. Deze groepsaankoop creëert aandacht en gaat een aantal mensen overtuigen, maar deze impuls is maar voor heel even.'