De 36-jarige Imade Annouri uit Hoboken is door de fractieleden van Groen Antwerpen verkozen tot nieuwe fractieleider. Hij neemt de fakkel over van Wouter Van Besien, die vanaf 1 september aan de slag gaat bij VDK Bank.

Imade Annouri is sociaal werker van opleiding. Hij zetelt een tweede termijn in het Vlaams parlement en maakt sinds 2018 deel uit van de Antwerpse gemeenteraad. 'Deze stad is de mooiste stad ter wereld, maar nog niet voor elke inwoner. Hoe we aan politiek doen, welke woorden we gebruiken, het beleid dat gevoerd wordt, bepaalt mee hoe onze stad ademt. Ik geloof in een stad waar alle Antwerpenaren zich thuis voelen, los van wat ze dragen, waar ze in geloven of van wie ze houden. Deze stad heeft ontzettend veel potentieel. Ik ben blij dat ik als fractieleider van Groen die stem kan aanvuren.'

Na zes jaar geeft Wouter Van Besien het fractieleiderschap dus door. Hij blijft wel in de gemeenteraad het thema mobiliteit opvolgen en zal zich blijven inzetten voor alles wat Oosterweel, openbaar vervoer en een autoluw stadscentrum betreft.

Imade Annouri is sociaal werker van opleiding. Hij zetelt een tweede termijn in het Vlaams parlement en maakt sinds 2018 deel uit van de Antwerpse gemeenteraad. 'Deze stad is de mooiste stad ter wereld, maar nog niet voor elke inwoner. Hoe we aan politiek doen, welke woorden we gebruiken, het beleid dat gevoerd wordt, bepaalt mee hoe onze stad ademt. Ik geloof in een stad waar alle Antwerpenaren zich thuis voelen, los van wat ze dragen, waar ze in geloven of van wie ze houden. Deze stad heeft ontzettend veel potentieel. Ik ben blij dat ik als fractieleider van Groen die stem kan aanvuren.' Na zes jaar geeft Wouter Van Besien het fractieleiderschap dus door. Hij blijft wel in de gemeenteraad het thema mobiliteit opvolgen en zal zich blijven inzetten voor alles wat Oosterweel, openbaar vervoer en een autoluw stadscentrum betreft.