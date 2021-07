De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor de afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen.

Het goedgekeurde decreet gaat over meer dan de afschaffing van de opkomstplicht. Zo schaft de hervorming ook de impact van de lijststem af en wordt de quasi-rechtstreekse verkiezing van de burgemeester ingevoerd.

Maar veruit de meeste discussie ging woensdag opnieuw naar de opkomstplicht. De meerderheid verdedigde de afschaffing nochtans met vuur. 'Om onze mensen te motiveren, gaan we met projecten en ideeën moeten komen', zei Kris Van Dijck van N-VA. 'We gaan naar de mensen toe moeten stappen om hen te overtuigen. Ik heb zes verkiezingen op rij elk huis bezocht en dat heeft me geen windeieren gelegd.'

'Dit is nu eens een tekstboek-voorbeeld van paternalisme', reageerde Tom De Meester van PVDA. 'Zeggen dat de kiezers nu niet geïnformeerd en niet gemotiveerd zijn, dat is misschien voor uw kiezers zo, maar niet voor de mijne.'

Kurt De Loor van Vooruit had het opnieuw over een historische vergissing. 'Dit is de grootste blunder van deze politieke generatie. Uit alle onderzoeken blijkt dat hiermee de drempels voor politieke participatie worden verhoogd', zei hij. De meerderheidspartijen zullen in Vooruit echter wel een partner vinden als ze nieuwe initiatieven willen nemen om de kloof met de burger te dichten, voegde De Loor er aan toe.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) riep tot slot op om naar het buitenland te kijken. 'Er zijn landen met opkomstplicht en landen zonder. Die kan je met elkaar vergelijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar sociaal beleid, zie je dat de landen die bovenaan staan in die ranking landen zijn waar geen opkomstplicht is.'

Ook de tegenwerping dat er met de afschaffing bepaalde politieke partijen zouden worden voorgetrokken, klopt volgens hem niet. 'Kijk naar landen zonder opkomstplicht als Frankrijk, Griekenland,... Daar zie je dat ook de partijen die je extreem zou kunnen noemen doorbreken.'

Het decreet werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd en zal dus van kracht zijn bij de volgende lokale verkiezingen, in 2024.

Lees ook:

Het goedgekeurde decreet gaat over meer dan de afschaffing van de opkomstplicht. Zo schaft de hervorming ook de impact van de lijststem af en wordt de quasi-rechtstreekse verkiezing van de burgemeester ingevoerd. Maar veruit de meeste discussie ging woensdag opnieuw naar de opkomstplicht. De meerderheid verdedigde de afschaffing nochtans met vuur. 'Om onze mensen te motiveren, gaan we met projecten en ideeën moeten komen', zei Kris Van Dijck van N-VA. 'We gaan naar de mensen toe moeten stappen om hen te overtuigen. Ik heb zes verkiezingen op rij elk huis bezocht en dat heeft me geen windeieren gelegd.' 'Dit is nu eens een tekstboek-voorbeeld van paternalisme', reageerde Tom De Meester van PVDA. 'Zeggen dat de kiezers nu niet geïnformeerd en niet gemotiveerd zijn, dat is misschien voor uw kiezers zo, maar niet voor de mijne.' Kurt De Loor van Vooruit had het opnieuw over een historische vergissing. 'Dit is de grootste blunder van deze politieke generatie. Uit alle onderzoeken blijkt dat hiermee de drempels voor politieke participatie worden verhoogd', zei hij. De meerderheidspartijen zullen in Vooruit echter wel een partner vinden als ze nieuwe initiatieven willen nemen om de kloof met de burger te dichten, voegde De Loor er aan toe. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) riep tot slot op om naar het buitenland te kijken. 'Er zijn landen met opkomstplicht en landen zonder. Die kan je met elkaar vergelijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar sociaal beleid, zie je dat de landen die bovenaan staan in die ranking landen zijn waar geen opkomstplicht is.' Ook de tegenwerping dat er met de afschaffing bepaalde politieke partijen zouden worden voorgetrokken, klopt volgens hem niet. 'Kijk naar landen zonder opkomstplicht als Frankrijk, Griekenland,... Daar zie je dat ook de partijen die je extreem zou kunnen noemen doorbreken.' Het decreet werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd en zal dus van kracht zijn bij de volgende lokale verkiezingen, in 2024.