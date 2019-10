N-VA, CD&V en Open VLD hebben de regering vrijdag het vertrouwen gegeven in het Vlaams Parlement. Oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen, SP.A en PVDA hadden het halfrond eerder verlaten, uit protest tegen het uitblijven van begrotingscijfers.

De regering kreeg bijgevolg unaniem het vertrouwen, nadat de drie fractieleiders van de meerderheidspartijen nog eens de krachtlijnen van het regeerakkoord hadden uiteengezet. 'Uit dit akkoord spreekt de ambitie om in Vlaanderen een hechte gemeenschap te vormen', zei de nieuwe N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. 'Dat is van uitzonderlijk belang. En ik doel niet enkel op nieuwkomers, maar ook op geboren en getogen Vlamingen. Wij moeten even goed een extra inspanning doen. We moeten allemaal beseffen dat de welvaartsstaat die we kennen niet als manna uit de hemel is gevallen, maar door generaties voor ons is opgebouwd.'

Peter Van Rompuy van CD&V wees op inspanningen rond Welzijn en Onderwijs die zijn partij heeft binnengehaald. 'We zullen het vertrouwen van de mensen niet winnen met straffe uitspraken op Twitter, niet door het parlement te verlaten, niet door de eindeloze clash tussen linkse ratten en rechtse rakkers', zei hij. 'Daar heeft de burger geen enkele noodzaak aan. We zullen het vertrouwen enkel herwinnen door de daad bij het woord te voegen.'

Daarna kreeg ook Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz het woord. Hij wees onder meer op de extra budgetten die moeten worden vrijgemaakt voor mensen in nood. 'Wie zwak is, heeft geen boodschap aan zwaar gesubsidieerde structuren. Daarom gaan wij bij een aantal gesubsidieerde organisaties het vet van de soep halen, zodat we rechtstreeks in mensen kunnen investeren.'

Op het einde reikte minister-president Jan Jambon de hand aan de oppositie: 'Ik denk dat we ons als regering bewust zijn van de opdracht die we hebben. We ondervinden dagelijks dat heel wat Vlamingen boos en gefrustreerd zijn. Ik reik de hand aan het parlement om dit samen op te lossen, we moeten samen gaan voor een Vlaanderen dat schittert.'

De regering zal het grootste respect opbrengen voor het parlement, verzekerde Jambon. 'Ik ben zelf gepokt en gemazeld in het parlement. Respect voor het parlement is op mijn lijf geschreven, maar procedurespelletjes die met de inhoud niets te maken hebben, gaan een beetje aan mij voorbij.'

Dinsdag debat over de begroting

Het debat over de begrotingscijfers dat eigenlijk vrijdag had moeten plaatsvinden, gaat dinsdag door.

Er wordt wel nog nagedacht over de locatie, wellicht zal de discussie niet in de plenaire zaal plaatsvinden. Dat komt volgens een lid van de oppositie omdat de meerderheid het beeld wil vermijden dat het debat van vandaag/vrijdag wordt overgedaan.

Volgens een lid van de meerderheid zit dat risico er niet in. 'Het zal nooit hetzelfde zijn, we gaan niet nog eens de regeerverklaring bespreken.' Er zou nu worden gedacht aan De Schelp als locatie, de zaal in de kelder van het parlement.

Maandagmiddag krijgen de parlementsleden het langverwachte 'centenboekje' van Jambon I.