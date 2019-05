N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever is de stemmenkampioen in het Vlaams parlement, zo blijkt uit de volledige uitslag. Zijn partijgenoot Jan Jambon behaalt de topscore voor de Kamer, aftredend Vlaams minister-president Geert Bourgeois voor Europa.

De Wever, die door N-VA naar voren geschoven was als kandidaat voor het minister-presidentschap, heeft exact 242.386 behaalt en is daarmee op zijn eentje goed voor 21,34 procent van de stemmen in de kieskring Antwerpen.

Hilde Crevits, de voor CD&V kandidaat was om minister-president van Vlaanderen te worden, haalde 130.912 voorkeursstemmen. Zij is daarmee de op een na populairste verkozene in het Vlaams parlement. Filip Dewinter (Vlaams Belang) volgt op de derde plaats, met 93.751 stemmen. Ben Weyts (N-VA) wordt met 64.640 stemmen vierde, Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) wist 56.807 kiezers te overtuigen, wat nog goed is voor de vijfde plaats.

Kamer

De top vijf voor de Kamer wordt aangevoerd door Jan Jambon, lijsttrekker voor N-VA in Antwerpen. De voormalige minister van Binnenlandse Zaken klokt af op 187.826 voorkeursstemmen.

Daarna volgen drie lijsttrekkers op een zakdoek: Elio Di Rupo (PS, 123.809 in de kieskring Henegouwen), Theo Francken (N-VA, 122.738 in Vlaams-Brabant) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang, 122.232 in Antwerpen). Alexander De Croo (Open VLD, Oost-Vlaanderen) maakt de top vijf vol met 80.283.

Europa

Afscheidnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois is nipt de populairste kandidaat voor het Europees Parlement. Met alle bureaus geteld blijkt hij 343.290 voorkeursstemmen te hebben gekregen, iets meer dan de 342.460 van Open VLD-kopstuk Guy Verhofstadt.

PS-lijsttrekker Paul Magnette, die 295.339 stemmen achter zijn naam kreeg, heeft wel een hogere penetratiegraad. Magnette kon 12,1 procent van de Franstalige kiezers bekoren, terwijl Bourgeois en Verhofstadt het met respectievelijk 8,07 en 8,05 procent moeten doen.

Uitgedrukt in voorkeursstemmen is Kris Peeters (CD&V) de vierde populairste kandidaat met 256.822 stemmen. Gerolf Annemans (Vlaams Belang) vervolledigt de top 5, hij haalde 207.054 voorkeursstemmen.