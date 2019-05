Aan Nederlandstalige kant blijft N-VA het sterkst in het Europese parlement, met Vlaams Belang nipt tweede: beiden halen drie zetels binnen. Aan Franstalige zijde boeken Ecolo en PTB de grootste winst, maar blijft de PS op de eerste plaats.

Na winst in de federale en regionale verkiezingen komt de N-VA ook Europees als winnaar uit de bus. De Vlaams-nationalisten halen 22,5 procent van de Nederlandstalige stem, goed voor drie zetels in het Europese halfrond. De partij moet wel 4,2 procentpunten inleveren tegenover de Europese parlementsverkiezingen van 2014.

Afscheidnemend minister-president Geert Bourgeois is met meer dan 300.000 voorkeursstemmen het stemmenkanonnen van de Europese verkiezingen in Vlaanderen, hij krijgt in het halfrond Assita Kanko en Johan Van Overtveldt naast zich. Mark Demesmaeker werd niet verkozen en is zijn zetel kwijt.

Het Vlaams Belang gaat er Europees dan weer op vooruit en herhaalt de aanzienlijke winst die het in de Kamer en het Vlaamse parlement neerzette: de extreemrechtse partij haalt 19,1 procent van de stemmen, niet veel minder dan de N-VA.

Het VB boekt een winst van 12,3 procentpunten en haalt zodoende drie zetels binnen, net als de N-VA, die daarmee haar status van grootste Vlaamse partij in het Europees Parlement kwijt is. Lijsttrekker Gerolf Annemans is opnieuw verkozen, Patsy Vatlet en Filip De Man zijn de twee andere Belangers die zich Europees Parlementslid mogen noemen.

Op de derde plaats staat Open VLD: de Vlaamse liberalen halen 16 procent - een verlies van 4,4 procentpunten in vergelijking met vijf jaar geleden - en twee zetels. Guy Verhofstadt en Hilde Vautmans mogen zich opmaken voor een verlengd verblijf in het Europees Parlement, Alicja Gescinska raakte vanop plaats drie niet verkozen.

Dan volgt CD&V met 14,4 procent en eveneens twee zetels. De christendemocraten moeten 5,6 procentpunten inleveren tegenover eerdere Europese verkiezingen, ze sturen Kris Peeters en Cindy Franssen naar het parlement, in de plaats van Ivo Belet en Tom Vandenkendelaere.

Groen boekt een lichte winst van 1,8 procentpunten en komt daarmee uit op 12,4 procent van de stemmen. De groenen halen niet de verhoopte twee zetels, wat betekent dat Europees oudgediende Bart Staes de fakkel doorgeeft aan lijsttrekker Petra De Sutter. Ook de Vlaamse socialisten van SP.A halen slechts één zetel binnen, met 10,2 procent van de stemmen, een verlies van 3 procentpunten. Daarna volgt nog de PVDA met 5 procent, die er met 2,6 procentpunten op vooruit gaat.

En dan de voorkeurstemmen. Afscheidnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is nipt de populairste kandidaat voor het Europese parlement met 343.290 voorkeurstemmen. Europees parlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD), die graag voorzitter wil worden van de liberale fractie in het parlement, eindigt nipt op de tweede plaats met 342.460 voorkeurstemmen. Europees nieuwkomer Kris Peeters (CD&V), die afzwaait uit de federale regering, haalde 256.822 voorkeurstemmen.

Gerolf Annemans, die sinds 2014 als enige voor het Vlaams Belang in het parlement zetelt, haalt 207.054 voorkeurstemmen. Europees lijsttrekker voor Groen Petra De Sutter sluit de Nederlandstalige top vijf af met 143.377 voorkeurstemmen. Daarna volgt Europees parlementslid voor SP.A Kathleen Van Brempt (127.053).

Paul Magnette grote winnaar

Aan Franstalige zijde herhaalt zich eveneens het federale resultaat, met een sterke winst voor de socialisten en de groenen.

Hoewel de socialistische PS 2,6 procentpunten moet inleveren tegenover vijf jaar geleden, komt de partij als eerste uit de bus met 26,7 procent van de stemmen, goed voor twee zetels in het Europese parlement.

Ecolo staat op de tweede plaats met 19,9 procent van de stemmen. De Franstalige groenen boeken een winst van maar liefst 8,2 procentpunten.

De MR zit kort op de hielen van de groenen met 19,3 procent. De liberalen verliezen echter een zetel en 7,8 procent van de stemmen tegenover vijf jaar geleden. Bij de Franstalige liberalen raakten lijsttrekker Olivier Chastel en zittend Europarlementslid Frédérique Ries herverkozen. Nicolas Barnier, zoon van brexitonderhandelaar Michel, haalde het vanop de derde plaats niet.

Op de vierde plaats staat de uiterst-linkse PTB, die er aanzienlijk op vooruit gaat: 14,6 procent van de stemmen met een winst van 9,1 procentpunten. De PTB haalt met Marc Botenga 1 zetel en is nieuw in het Europees Parlement.

Het CDH behoudt zijn ene zetel. Die wordt voortaan bezet door oud-partijvoorzitter Benoit Lutgen.

PS-lijsttrekker Paul Magnette, die 295.339 stemmen achter zijn naam kreeg, haalt 12,1 procent van de Franstalige stem. Daarmee doet hij het beter dan Bourgeois en Verhofstadt, die respectievelijk 8,07 en 8,05 van de Nederlandstalige stem halen. Magnette had echter al op voorhand duidelijk gemaakt dat hij zijn zetel niet zou opnemen. Zo keert eerste opvolger Marc Tarabella terug in het Europees Parlement.

Aan Duitstalige zijde haalt enkel Pascal Arimont van de christendemocratische CSP een zetel in het Europese parlement.

De grootste fractie in het Europese parlement blijft de Europese Volkspartij, die 178 zetels in de wacht heeft gesleept. De partij blijft daarmee de grootste fractie in het EP, zo blijkt zondagavond uit de eerste projectie gebaseerd op de officiële uitslagen in de lidstaten. De sociaaldemocratische S&D blijft de tweede met 152 zetels, maar samen zijn EVP en S&D dus hun meerderheid kwijt.