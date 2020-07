Vlaams Belang vreest dat de coronacrisis ook een kleine werkstrafcrisis dreigt te worden. Uit een bevraging bij verschillende justitiehuizen leert Vlaams parlementslid Adeline Blancquaert dat 'slechts ongeveer 3% van de lopende werkstraffen in Vlaanderen nog verder kon worden uitgevoerd tijdens de lockdown'.

De federale en Vlaamse justitieministers moeten legislatief stappen ondernemen zodat de termijn waarbinnen een werkstraf dient aangevat, maar die door de COVID-19 crisis nog niet kon worden aangevat, automatisch met zes maanden of een jaar wordt verlengd.

Blancquaert vroeg Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir in een schriftelijke vraag naar exacte cijfers, maar die kon de N-VA-minister niet geven. De mensen die een werkstraf kregen zouden wel 'via telefoongesprekken of onlinecontacten' opgevolgd zijn. Volgens Demir betekent de stijging in het aantal wachtende dossiers niet 'dat ze niet meer zullen uitgevoerd worden'.

'Het strafwetboek voorziet dat werkstraffen moeten uitgevoerd worden binnen de 12 maanden na de veroordeling', reageert Adeline Blancqaert. 'Als de probatiecommissie deze termijn niet verlengt - ambtshalve of zelfs op verzoek van de veroordeelde - dan riskeren we met de hoge wachtlijsten tal van werkstraffen blauwblauw te laten. Toch een slecht signaal als gemeenschap?', vindt ze.

Minister Demir stelde in haar antwoord dat ze via brief aan alle probatiecommissievoorzitters gevraagd heeft om maximaal gebruik te maken van de verlengmogelijkheid. Blancqaert twijfelt echter aan de volledige effectiviteit van dat verzoek: 'De voorzitters zijn autonoom in hun bevoegdheden. En als je de groeiende stapel van de dossiers bekijkt, ruik je tot hier dat men die op de eenvoudigste manier zal 'verwerken': niet.

In april alleen werden slechts 95 dossiers afgesloten tegenover 480 nieuwe dossiers die binnenkwamen', klaagt de Vlaams Belangpolitica aan. Voor het Vlaams Belang moeten zowel de Vlaamse als de federale justitieministers hun wetgeving zo aanpassen dat de termijn waarbinnen een werkstraf dient aangevat te worden, maar die door de COVID-19 crisis nog niet kon gestart worden, automatisch met zes maanden of een jaar wordt verlengd.

