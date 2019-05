Vlaams Belang verleidt jonge kiezer met persoonlijke brief

Jeroen de Preter Redacteur Knack

Bijna 100.000 jongeren die voor het eerst naar de stembus mogen, kregen zonet een persoonlijke brief van Vlaams Belang in de brievenbus. Met een bijgevoegde sticker die verwijst naar Pepe The Frog, de 'geheime' mascotte van Alt-Right, wordt aansluiting gezocht met de radicaal-rechtse internetcultuur.

Cadeautje voor de jonge kiezer: voorzitter Tom Van Grieken als 'Pepe The Frog'.