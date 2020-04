Ongezien: vandaag keren 1,1 miljoen leerlingen terug naar school. Virtueel dan toch, via de laptop, voor afstandsonderwijs.

150.000 van de leerlingen zijn echter moeilijk bereikbaar, zegt onderwijsexpert Martin Valcke in een interview aan Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

'We weten dat 15 procent moeilijk bereikbaar is. Niet omdat ze niet willen leren, maar vooral omdat hun ouders minder opvoedingsgericht zijn.'

Combineer dat met de wetenschap dat er te weinig laptops zijn, en het wordt duidelijk dat een aantal kinderen in de komende weken van preteaching een leerachterstand zullen oplopen.

Lieven Boeve, hoofd van de katholieke onderwijskoepel, erkent dat probleem. 'Wij stellen ook vast dat er geen laptops genoeg zullen zijn. En helaas zullen we bij sommige leerlingen moeten vaststellen dat de kloof groter is geworden.'

Minister van Onderwijs Ben Weyts kondigde enkele weken geleden aan dat hij op zoek was naar 10.000 (gebruikte) laptops, om kwetsbare leerlingen te helpen die getroffen werden door de opschorting van de lessen op school. Er was zelfs vraag naar 20.000 laptops. 2.000 laptops zijn al geleverd, deze week volgen nog 2 tot 3.000 laptops.'

Het blijft ondertussen onduidelijk wanneer en hoe de scholen fysiek de deuren weer kunnen openen. Deze week gaan alle onderwijsministers om de tafel te zitten om zich te beraden over de mogelijkheden. 'De mensen hebben nood aan houvast', klinkt het op het kabinet van minister Weyts.

Op het kabinet-Weyts wordt er gehoopt dat er de komende week alvast overeenstemming worddt bereikt met de onderwijskoepels en de vakbonden over een concreet perspectief op een datum voor het heropstarten van de lessen in de scholen te komen.

Mocht het tot een akkoord komen, dan zal wellicht niet het volledige leerplichtonderwijs van de ene op de andere dag heropstarten. Vermoedelijk zal eerst het lager onderwijs aan de beurt zijn.

Lees ook: Sommige risicogroepen niet meteen weer naar school

150.000 van de leerlingen zijn echter moeilijk bereikbaar, zegt onderwijsexpert Martin Valcke in een interview aan Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.'We weten dat 15 procent moeilijk bereikbaar is. Niet omdat ze niet willen leren, maar vooral omdat hun ouders minder opvoedingsgericht zijn.'Combineer dat met de wetenschap dat er te weinig laptops zijn, en het wordt duidelijk dat een aantal kinderen in de komende weken van preteaching een leerachterstand zullen oplopen. Lieven Boeve, hoofd van de katholieke onderwijskoepel, erkent dat probleem. 'Wij stellen ook vast dat er geen laptops genoeg zullen zijn. En helaas zullen we bij sommige leerlingen moeten vaststellen dat de kloof groter is geworden.'Minister van Onderwijs Ben Weyts kondigde enkele weken geleden aan dat hij op zoek was naar 10.000 (gebruikte) laptops, om kwetsbare leerlingen te helpen die getroffen werden door de opschorting van de lessen op school. Er was zelfs vraag naar 20.000 laptops. 2.000 laptops zijn al geleverd, deze week volgen nog 2 tot 3.000 laptops.'Het blijft ondertussen onduidelijk wanneer en hoe de scholen fysiek de deuren weer kunnen openen. Deze week gaan alle onderwijsministers om de tafel te zitten om zich te beraden over de mogelijkheden. 'De mensen hebben nood aan houvast', klinkt het op het kabinet van minister Weyts. Op het kabinet-Weyts wordt er gehoopt dat er de komende week alvast overeenstemming worddt bereikt met de onderwijskoepels en de vakbonden over een concreet perspectief op een datum voor het heropstarten van de lessen in de scholen te komen.Mocht het tot een akkoord komen, dan zal wellicht niet het volledige leerplichtonderwijs van de ene op de andere dag heropstarten. Vermoedelijk zal eerst het lager onderwijs aan de beurt zijn.