Ook als de scholen ­binnenkort heropenen, zullen niet alle leerlingen of leerkrachten daar onmiddellijk bij zijn. ­Wetenschappers onderzoeken nog welke risicoprofielen beter wat ­langer thuisblijven. Dat melden Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

Er bestond al een lijst, opgesteld door de Belgische pediaters enkele dagen voor de scholen werden gesloten. "Aan bepaalde kinderen werd toen al geadviseerd om thuis te blijven", zegt professor Stijn Verhulst, diensthoofd van de afdeling pediatrie van het UZA.

Het gaat om dan kinderen die immuunonderdrukkende medicatie nemen, bijvoorbeeld wanneer ze kanker ­hebben gehad of bij een chronische aandoening die de immuniteit verzwakt.

Die aanbeveling is ­ondertussen meer dan een maand oud en krijgt deze of volgende week een update. Volgens de Antwerpse specialist gaat het vooral om voorzorg.

Volgens viroloog Marc Van Ranst is de GEES (de groep van experts verantwoordelijk voor de exitstrategie) op dit moment bezig met dit vraagstuk. 'De beslissing is nog niet genomen. Er ligt een aantal opties op tafel en volgens mathematische modellen wordt gekeken wat telkens de gevolgen kunnen zijn voor de epidemie.'

Woordvoerder Michaël Devoldere van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt dat voor de medische randvoorwaarden naar het advies van de virologen wordt gekeken. 'Zij gaan na wat de grootste risicoprofielen zijn en welke de consequenties zijn. We wachten dat af.'

Voor leerkrachten ligt het vraagstuk van het ­risicoprofiel nog open.

