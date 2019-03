Viktor Orban excuseert zich (tevergeefs) aan Wouter Beke (CD&V)

'Ik aanvaard verontschuldigingen, maar het ging hier niet over belediging ten aanzien van Wouter Beke. Wel over respect voor Europese waarden en betere samenwerking om buitengrenzen EU te bewaken. Daarin zie ik geen wijziging. CD&V blijft op lijn: geen plaats voor Fidesz binnen EVP', zo tweette Beke donderdag.

Maxime Prévot, voorzitter van de Franstalige partij cdH, zit op dezelfde lijn als Beke. 'Dit doet niets af van onze overtuiging dat Fidesz geen plaats meer heeft binnen de EVP', tweette Prévot.

Orban had Beke in een brief zijn verontschuldigingen aangeboden voor de verwijzing naar 'nuttige idioten'. De uithaal van de Hongaarse regeringsleider kwam er nadat Beke en twaalf andere nationale partijvoorzitters de uitsluiting van Orban's partij Fidesz uit de EVP hadden gevraagd. 'Het is een quote van Lenin waarmee ik een bepaald beleid en niet bepaalde politici wou bekritiseren', schrijft de Hongaarse premier aan Beke.

In de brief vraagt Orban de CD&V-voorzitter ook om zijn verzoek tot uitsluiting van Fidesz opnieuw in overweging te nemen. De Hongaar erkent dat Fidesz en CD&V fundamenteel van mening verschillen over 'migratie, de bescherming van de christelijke cultuur en de toekomst van Europa'.

Orban overweegt ook geen koerswijziging, maar volgens hem 'is het onredelijk om zulke onenigheden op te lossen door een partij uit onze politieke familie te zetten'. De positie van Orban staat volgende week woensdag op de agenda van een bijeenkomst van de EVP in Brussel.