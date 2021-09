Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) legt een plan op de regeringstafel waaruit blijkt dat de komende tien jaar vijf miljard euro aan investeringen nodig is om het gebouwenpatrimonium van de federale overheid op punt te zetten.

Dat schrijft De Tijd.

Twee miljard is al gereserveerd in de budgetten van de Regie der Gebouwen, maar volgens Michel moet er dus nog drie miljard gevonden worden. Al wil hij daarmee geen druk zetten. 'Het is aan de regering om te beslissen of het plan volledig of gedeeltelijk wordt uitgevoerd, welke werken prioritair zijn en in welk tempo het plan wordt uitgevoerd', klinkt het bij de staatssecretaris.

Energiezuiniger

Michel ziet verder nog een aantal mogelijkheden om de prijs te drukken, zoals minder huren. De liberaal denkt daarbij aan de mutatie van diensten en benadrukt dat de nieuwe inzichten in telewerk na de coronacrisis eveneens een buitenkans vormen om het aantal vierkante meters te verlagen. De staatssecretaris schuift ook een kleine 500 miljoen euro naar voren om overheidsgebouwen energiezuiniger te maken.

