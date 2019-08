Vijf jaar later: werkt de saboteur van Doel nog altijd in de kerncentrale?

Hij is even ongrijpbaar als de Reus van de Bende van Nijvel: de saboteur van Doel. Al vijf jaar jaagt het federaal parket op de m/v die de stoomturbine van Doel 4 naar de filistijnen hielp. De kans bestaat dat de dader nog altijd in de kerncentrale rondloopt. Relaas van een onderzoek zonder einddatum.

© iStock

Vijf jaar na dato blijft het een mysterie: wie heeft op 5 augustus 2014 de stoomturbine van Doel 4 gesaboteerd? Het is een vraag van vele miljoenen. De 1500 ton zware turbine moest helemaal gedemonteerd worden, een grap van 30 miljoen. Daarbovenop slikte eigenaar Engie Electrabel een exploitatieverlies van ruim 100 miljoen euro. Doel 4, met een capaciteit van 1039 megawatt de grootste van de 7 Belgische kernreactors, kon pas eind december 2014 opnieuw stroom leveren. Het is niet overdreven te spreken van de grootste industriële sabotage in de naoorlogse geschiedenis van dit land. Logisch dus dat het federaal parket, bevoegd voor nucleaire dossiers, alle registers opentrok om de dader te vatten.

