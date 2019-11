Gerecht vraagt hulp in zoektocht naar dader van sabotage Doel 4

De politie en het gerecht zijn op zoek naar informatie over de dader van de sabotagepoging van Doel 4 in 2014. Vijf jaar geleden werd een veiligheidsklep van een olietank opengezet in de kerncentrale waardoor de kernreactor maandenlang buiten gebruik was.

