Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) werkt aan een sluitende strategie voor het gebruik van sneltests in het onderwijs. De Risk Assessment Group raadt alvast aan om de klas op te schorten vanaf vier of meer besmettingen.

Welke rol krijgen sneltests binnen het onderwijs? Over die vraag buigt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zich al enkele weken. De sneltests, die binnen het kwartier al resultaten geven, zouden een cruciaal onderdeel kunnen worden in de strijd tegen het coronavirus.Weyts kondigde al aan dat hij vrijwilligers van het Rode Kruis wil inzetten om de tests af te nemen in de scholen. Van de vier miljoen aangekochte sneltests wil de N-VA'er er één miljoen voor zijn departement.Begin volgende maand is het de bedoeling dat het onderwijs start met proefprojecten. Maar het is nog even wachten op de volledige strategie. Vlaanderen kijkt daarvoor naar de federale taskforce testing, waar microbioloog Herman Goossens (UZA) aan het roer staat. Ook wordt er gewacht op enkele juridische groene lichten die nodig zijn vanop het federale niveau.De Risk Assessment Group (RAG) deed recent alvast een voorstel voor een strategie. Die adviserende groep bestaat onder meer uit experten van gezondheidsinstituut Sciensano en de gezondheidsadministraties. Volgens de RAG doen de scholen er best aan om de hele klas te testen vanaf er binnen één week tijd twee of meer bevestigde coronagevallen opduiken. Testen leerkracht en leerlingen negatief, dan blijft de klas open. Twee tot vier dagen later moet de hele klas opnieuw een sneltest ondergaan, vindt de RAG. Opnieuw negatief? Dan kunnen de lessen uiteraard blijven doorgaan. Duiken er bij die tweede testronde toch plots positieve gevallen op, dan is 'verder onderzoek nodig om mogelijke factoren te identificeren die de overdracht binnen de klas veroorzaken', aldus de RAG. Denk aan een gebrek aan ventilatie of het verkeerd gebruik van mond-neusbescherming.Maar wat als bij een sneltestronde meerdere besmette leerlingen worden getroffen? Dan moet de klas nog niet per definitie in quarantaine. De RAG ziet het zo: als er minder dan vier klasleden positief testen én minder dan een vierde van de klas besmet blijkt, dan gaan enkel de positieve leerlingen is isolatie. De rest van de klas blijft gewoon naar school gaan. Als er meer dan vier leerlingen besmet zijn (of een vierde van de klas), dan wordt de hele klas opgeschort. De quarantaineperiode begint dan vanaf het moment dat de klas voor het laatst contact had met de besmette patiënten. Het kabinet-Weyts laat weten dat het rekening houdt met de adviezen van de RAG. Maar hoe de precieze teststrategie in het onderwijs eruit zal zien, is nog even koffiedik kijken. Over de rol van scholen in de verspreiding van het virus is al veel te doen geweest. De recente piek in besmettingen was een aanleiding om de herfstvakantie te verlengen van één tot twee weken. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs schakelde over naar deeltijds afstandsonderwijs. Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen wat het effect van het einde van de herfstvakantie is op de besmettingscijfers.