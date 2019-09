Verplichte rusttijden voor chauffeurs bestelwagens op komst

Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet om te onderhandelen met de lidstaten over strengere regels voor de transportsector. Zo wil het de tachograaf, het toestel dat de ritten van vrachtwagens registreert, ook verplichten voor bestelwagens die worden ingezet in internationaal transport. 'Zo dichten we de mazen in het net', zegt Cindy Franssen (CD&V).

Na jaren onderhandelen heeft het Europees Parlement eindelijk toegestemd om de dialoog aan te gaan met de lidstaten over het zogenaamde Mobiliteitspakket. Met dat pakket wil de Europese Unie tegemoetkomen aan de verzuchtingen van vooral West-Europese lidstaten over dubieuze praktijken in de transportsector.

