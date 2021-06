Johan Sabbe, de Oost-Vlaamse procureur des Konings die twee weken geleden veroordeeld werd tot vier maanden cel met uitstel voor aanranding van de eerbaarheid van zijn vrouwelijke chauffeur en ongewenst seksueel gedrag op het werk, heeft cassatieberoep aangetekend tegen het arrest van het Gentse hof van beroep.

De topmagistraat blijft voorlopig geschorst, bevestigt het Gentse parket-generaal.

Sabbe werd eind juni 2020 op non-actief gezet nadat er een onderzoek tegen hem was gestart. Een vrouw die als chauffeur voor de magistraat had gewerkt, beschuldigde hem van ongewenst seksueel gedrag op het werk. Sabbe ontkende dat hij zijn vrouwelijke chauffeur had betast in het kruis en aan de borsten, en kaderde het sturen van expliciete berichten en een foto in zijn onderbroek in een aantrekkingsspel tussen twee volwassenen.

Het hof van beroep achtte zowel de aanranding van de eerbaarheid als het ongewenst seksueel gedrag op het werk bewezen. 'Voor het hof zijn er geen redenen om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van (naam chauffeur, nvdr.) omtrent de betastingen op haar lichaam (meer bepaald bovenop haar kledij aan haar borsten en tussen haar benen aan haar vagina) op 19 december 2018 in de auto door de beklaagde', stelde het hof. 'Als magistraat en zeker als procureur des Konings had de beklaagde een voorbeeldfunctie en had hij de laatste moeten zijn om zich schuldig te maken aan dergelijk strafbaar gedrag.'

Moreel gezag

Sabbe tekende echter beroep aan tegen het arrest, waardoor het Hof van Cassatie zich vermoedelijk pas na het gerechtelijke verlof zal uitspreken over de zaak. Hij blijft voorlopig uit zijn ambt geschorst door een ordemaatregel vanwege de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt. Pas na de beslissing van het Hof van Cassatie zal duidelijk worden of Sabbe, zoals hij hoopte, kan terugkeren naar zijn functie.

De tuchtrechtbank had in oktober vorig jaar Sabbe al zes maanden schorsing opgelegd, waarvan drie met uitstel. Die straf is uitgeboet en volgens de verdediging van Sabbe kan er geen nieuwe tuchtzaak geopend worden op basis van de uitspraak van het hof van beroep, maar de top van het gerecht wil niet dat Sabbe terug op post komt. Het hof van beroep sprak geen ontzetting uit de rechten uit, wat zou betekenen dat hij zijn functie in theorie opnieuw zou kunnen uitvoeren. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelde eerder wel dat Sabbe niet meer het moreel gezag heeft om de functie uit te oefenen als zijn veroordeling definitief wordt. Door het cassatieberoep is dat nog niet het geval.

