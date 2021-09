Hoewel hij nog steeds zijn veroordeling wegens aanranding aanvecht, kiest Johan Sabbe ­ervoor om zijn parket in alle stilte te verlaten. De veroordeelde procureur heeft onlangs zijn ­pensioen aangevraagd, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vrijdag.

Het voormalige hoofd van het Oost-Vlaamse parket werd in juni door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel voor aanranding en ongewenst seksueel gedrag. Hij zou zijn persoonlijke chauffeur Vanessa Cantaert ongewenste berichten hebben gestuurd, en haar in december 2018 betast hebben in zijn dienstwagen.

Nadat zijn chauffeur een klacht had ingediend, werd Sabbe in de zomer van 2020 geschorst. Sindsdien bleef hij weg op het parket. Maar bij zijn veroordeling werd de procureur door de rechter niet uit zijn ambt ontzet. Daardoor bleef het lang onduidelijk of hij nog kon terugkeren naar het Gentse parket.

Er zou nog overwogen zijn om hem een andere functie binnen het parket aan te bieden, maar hij houdt nu de eer aan zichzelf. Sabbe heeft in juli zijn pensioen aangevraagd. Hij wordt binnenkort 62 jaar, en komt daardoor in aanmerking. Zijn pensioen gaat in op 1 maart 2022.

Intussen houdt hij zijn ­onschuld in de aanrandingszaak vol. Zijn advocaat heeft cassatieberoep aangetekend. Dat wordt volgende maand behandeld.

