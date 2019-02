Verkiezingen: Planbureau begint met doorrekening van partijprogramma's

Alle politieke partijen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers moesten tegen 31 januari om middernacht een lijst met hun prioriteiten uit de eigen verkiezingsprogramma's overmaken aan het Federaal Planbureau. Dat moet de budgettaire haalbaarheid van al die plannen nagaan. De partijen mochten elk drie tot vijf prioriteiten inzenden, al kan elke prioriteit wel een hele lijst met maatregelen bevatten.

Alle politieke partijen haalden de deadline, meldt het Planbureau vrijdag. Het ontving ongeveer dertig maatregelen per partij, bijna altijd verdeeld over vijf prioriteiten. Voorlopig blijft het gissen naar de inhoud van die prioriteiten. Geen enkele partij wil haar kiesprogramma nu al open en bloot op tafel leggen, vooraleer de budgettaire impact is becijferd.

Het Federaal Planbureau heeft nu veertig dagen de tijd om alles te berekenen en de partijen een ontwerp van doorrekening te bezorgen.

De partijen hebben daarna nog dertig dagen om maatregelen bij te sturen als dat nodig is. Gedurende die tijd geldt de absolute vertrouwelijkheid van de resultaten, benadrukt het Planbureau. De kiezers krijgen de doorrekening pas op 26 april te zien, op de website www.DC2019.be.

Het Planbureau zal wellicht overuren moeten kloppen om de oefening tijdig tot een goed einde te brengen.