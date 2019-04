Met de N-VA regeren na de verkiezingen van 26 mei: de SP.A sluit het niet uit. En dat valt niet bij alle socialisten in goede aarde. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani zegt in Knack dat de partij beter 'voor een progressieve coalitie' kan kiezen.

Omdat in Vlaanderen de grootste partij het initiatiefrecht heeft, komt N-VA-voorzitter Bart De Wever op maandag 27 mei aan zet als Vlaams formateur. De SP.A moet vooraf uitmaken of ze wil ingaan op zijn avances. Bij de top van de partij lijkt de keuze gemaakt: er is geen cordon sanitaire tegen de N-VA, op zijn minst zouden onderhandelingen moeten kunnen.

Dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Tegenover Knack verbergt Mohamed Ridouani zijn voorkeur voor het Leuvense model niet: 'Als de SP.A met de N-VA regeert, zijn wij in 2024 morsdood. Die partij staat voor alles wat socialisten niet zijn en waartegen wij moeten strijden: ze zet mensen en groepen tegen elkaar op en is in Vlaanderen het gezicht van het harde neoliberalisme.'

Vandaar Ridouani's voorkeur voor 'een progressieve coalitie die sociaal, ecologisch en warm is. In een regering van socialisten, groenen en christendemocraten kan de SP.A haar programma het best uitvoeren.'