Op minder dan een maand van de verkiezingen zegt Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, onbewimpeld waar het op staat: 'Geld efficiënter gebruiken is óók een vorm van besparen. Maar onze politici zijn niet geïnteresseerd in een efficiëntere overheid. Omdat het toch geen stemmen oplevert, misschien?'

'Ik heb één grote vrees: dat de mensen de besparingen moe zijn', zegt Pierre Wunsch. 'Ze denken dat we al tien jaar aan het saneren zijn. Dat is hun ook altijd verteld. Maar het klopt niet. Op begrotingsvlak heeft de regering Michel een stop-and-gobeleid gevoerd: in 2016 gebeurde er niets, in 2017 was er wat vooruitgang, in 2018 gebeurde opnieuw niets. En 2019 is een verloren jaar, met een regering in lopende zaken en de verkiezingen. De volgende regering zal de overheidsfinanciën met serieuze ingrepen op orde moeten brengen.'

...