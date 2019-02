Vandeurzen laat mentale gezondheid van alle zwangere vrouwen screenen

'Elke vrouw in Vlaanderen zal tijdens de zwangerschap worden bevraagd naar haar gebruik van alcohol en middelen en tijdens en na de zwangerschap gescreend op angst en depressieve klachten', kondigt de minister woensdag aan.

In 2016 liet Vandeurzen de proefprojecten 'Perinatale Geestelijke Gezondheidszorg' starten bij het UZ Gent-Karus Gent en PZ Bethaniënhuis in Zoersel. Daaruit blijkt dat de verschillende disciplines, organisaties en netwerken weinig kennis hebben van elkaars aanbod en werking. De uitdaging ligt in het verder transparant maken van het zorgaanbod, klinkt het.

Concreet zal elke vrouw in Vlaanderen tijdens de zwangerschap gevraagd worden naar het gebruik van alcohol en middelen. Tijdens en na de zwangerschap wordt ze gescreend op angst en depressieve klachten door professionelen zoals huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen en Kind en Gezin. Zo nodig wordt ze klinisch opgevolgd.

Vandeurzen besliste ook een expertisenetwerk op te richten, dat zich op de perinatale zorg toelegt. Zo wil hij de partners in de sector van de geestelijke gezondheidszorg op één lijn krijgen.

'Het is essentieel dat we ook de verschillende spelers die vanuit de geestelijke gezondheidszorg een rol opnemen in de perinatale zorg beter op elkaar laten aansluiten zodat ze elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren', aldus Vandeurzen in een persbericht. 'Om de projecten nu over Vlaanderen uit te rollen, met de vereiste intensieve samenwerking tussen deze partners, hebben we ook het Vlaams Expertise Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid opgericht van waaruit de perinatale geestelijke gezondheid van zwangere en bevallen vrouwen versterkt kan worden.'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nam onlangs perinatale mentale gezondheid op in de millenniumdoelstellingen en het 'Global Mental Action Plan'. Wereldwijd zou 10 procent van de zwangere vrouwen en 13 procent van de vrouwen na de bevalling een mentale stoornis doormaken, meestal een depressie. De WHO benadrukt hierbij het belang van preventie, detectie en behandeling van mentale problemen bij zwangere en pas bevallen vrouwen.

Het bestaande behandelaanbod wordt ook nog uitgebreid met een online zelfhulptool voor vrouwen met depressieve en angstklachten in de perinatale periode. Dat wordt geïntegreerd in de website www.depressiehulp.be.