Premier De Croo houdt vast aan het regeringsplan om de kerncentrales in ons land te sluiten tegen 2025. Bart De Wever (N-VA) heeft een plan klaar om ze langer open te houden, maar dat aanbod wordt zowel door de premier als door vicepremier Frank Vandenbroucke afgewezen.

'Als in november 2021 zou blijken dat er een probleem is met de bevoorradingszekerheid, dan kunnen we tot twee kerncentrales openhouden', zei premier Alexander De Croo zondag in De Zevende Dag. De Croo wil niet meestappen in het politieke 'opbod' in het dossier van de kernuitstap. Daarmee reageert de premier op het aanbod van Bart De Wever van zaterdag.

N-VA-voorzitter Bart De Wever noemde de geplande kernuitstap gisteren in De Ochtend op Radio 1 'rampzalig'. Volgens De Wever wordt België op die manier binnen afzienbare tijd 'de vervuilendste energieproducent van Europa, na Polen' en zal de sluiting van de kerncentrales gepaard gaan met 'enorme prijsstijgingen' voor consumenten en bedrijven en onzekerheid over de energiebevoorrading. 'Dit is zo rampzalig dat we dit te allen prijze moeten vermijden', aldus De Wever. De Wever biedt daarbij de 24 zetels van N-VA in de Kamer aan om de wet op de kernuitstap terug te draaien.

Maar de premier noemt het dossier van de kernuitstap 'te belangrijk om in een soort opbod te gaan'. De premier benadrukt dat de passage in het regeerakkoord niet nieuw is. De wet op de kernuitstap wordt, net als door de Zweedse regering, aangehouden. 'We voegen er enkel aan toe dat de uitstap haalbaar en betaalbaar moet zijn', aldus De Croo.

Sp.a-vicepremier Frank Vandenbroucke bestempelt de uitlatingen van De Wever op zijn beurt als 'totaal onbelangrijk'. 'Wie is Bart De Wever in deze? Hij zit niet in de regering', aldus Vandenbroucke.

'Die mededeling was totaal onbelangrijk. Dat is ook waarom mijn partij niet gereageerd heeft. Dat is een opmerking van langs de zijlijn. De regering is gevormd en ze is solidair', besluit de vicepremier.

