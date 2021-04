Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) waarschuwt opnieuw voor de hoge druk op de afdelingen intensieve zorgen in de ziekenhuizen. Toen zondagavond brand uitbrak in een woning in Anderlecht was er in heel Brussel welgeteld nog één bed vrij op IC, zei hij dinsdag in de Kamer. "Ik denk dat het publiek soms onderschat onder welke hoogspanning onze ziekenhuizen moeten werken."

De coronacijfers lijken de jongste dagen opnieuw voorzichtig de goeie richting uit te gaan, maar de druk op de ziekenhuizen, en zeker op de afdelingen intensieve zorgen, blijft enorm, benadrukte minister Vandenbroucke dinsdagmiddag in de Kamer. In slechts de helft van de ziekenhuizen is nog een bed vrij op de IC-afdelingen, zei hij. Dat is ook gebleken bij de zware brand in Anderlecht. Toen die zondagnacht uitbrak, was er welgeteld nog één bed op intensieve zorgen vrij in heel het Brussels Gewest, aldus Vandenbroucke.

Dat dat ene bed nog vrij was, kwam dan nog omdat er de dag ervoor patiënten zijn verplaatst naar ziekenhuizen in onder meer Brugge en Bonheiden, zei de minister. Van de drie zwaargewonden die zondagnacht in kritieke toestand afgevoerd moesten worden naar het ziekenhuis, konden er bovendien twee naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. Die grote druk betekent ook dat mensen die zich aanmelden in het ziekenhuis en een ingreep nodig hebben waarna ze op IC moeten verblijven, niet meteen een datum kunnen krijgen.

"Dat brengt enorm veel leed mee, ik denk dat dat zeer zwaar wordt onderschat", aldus Vandenbroucke. "De ziekenhuizen zijn dankzij hun noodplanning in staat om dat te beredderen, maar het vraagt een ontzettende inzet en het is riskant. Men moet zich afvragen hoe lang men de gezondheidszorg dat nog wil aandoen."

Volgens de minister bestaat de enige mogelijke oplossing erin om de ziekenhuisopnames naar beneden te krijgen. Daar hangt ook de inwerkingtreding van het buitenplan op 8 mei van af, herhaalde hij nog eens. Daarnaast moet ook zeker 70 procent van de 65-plussers gevaccineerd zijn.

