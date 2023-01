Vandenbroucke bezorgd om toenemende inzet van zorgpersoneel via onderaanneming

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt zich “grote zorgen” over de toenemende inzet van zorgpersoneel via onderaanneming op kosten van de algemene ziekenhuisfinanciering. Hij roept mensen op om klacht in te dienen bij de arbeidsinspectie. Een volledig verbod van de zogenaamde ‘projectfinanciering’, zoals vakbond ACV vraagt, ligt echter moeilijk.

Zorgnet-Icuro trok maandagochtend aan de alarmbel: interimbureaus lokken steeds vaker zorg- en verpleegkundigen weg uit vast dienstverband, waarna die werknemers tegen betere loon- en arbeidsomstandigheden aan de slag gaan in de ziekenhuizen als uitzendkracht of projectverpleegkundige. Dat kost de ziekenhuizen anderhalf tot twee keer zoveel, waarschuwt de zorgkoepel.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maakt zich naar eigen zeggen “grote zorgen” om die evolutie. Volgens de Vooruit-vicepremier is een klacht bij de arbeidsinspectie “het beste wapen”. Hij roept mensen die vaststellen dat zorgpersoneel in onderaaneming wordt ingezet voor reguliere dagelijkse zorgtaken in het ziekenhuis op om zo’n klacht in te dienen.

Een volledig verbod op projectfinanciering, zoals vakbond ACV Puls vraagt, is echter ‘niet vanzelfsprekend’, zegt de minister. ‘We willen innovatieve projecten niet volledig onmogelijk maken omdat ze belangrijk zijn voor de zorgkwaliteit.’

Vandenbroucke benadrukt wel dat de 402 miljoen euro die de regering deze legislatuur via het zorgpersoneelfonds investeert niet gebruikt kan worden om zorgpersoneel in te zetten via onderaanneming