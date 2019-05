Koning Filip heeft vanmiddag Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) ontvangen op het koninklijk paleis. Het duo wordt als eerste het veld ingestuurd om een federale regering op de been te krijgen.

Na zijn ontmoetingen met alle partijvoorzitters de voorbije dagen, heeft koning Filip om 16 uur voormalige socialistische minister Johan Vande Lanotte (SP.A) en vicepremier Didier Reynders (MR) ontvangen. De twee ervaren politici werden aangeduid om de 'uitdagingen van ons land te identificeren en de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden na te gaan tot de vorming van een federale regering'. Die opdracht hebben ze aanvaard. Het is de bedoeling dat ze de mogelijke coalities aftasten en dat ze regelmatig verslag van hun vorderingen uitbrengen bij de koning. Een eerste verslag wordt verwacht op 6 juni.

Na afloop van de audiëntie zei Reynders dat in alle discretie zal worden gewerkt tot 6 juni. 'Vanaf vandaag zullen we contacten leggen en dat zal de komende dagen worden voorgezet', aldus nog de MR'er. 'Het wordt niet makkelijk', voegde hij er nog aan toe.

Voor Vande Lanotte en Reynders is het niet de eerste keer dat ze een federale regering op de been moeten zien te krijgen. Beiden werden al eens tot informateur of koninklijk verkenner benoemd, na de verkiezingen van 2010. Reynders was ook al eens informateur in aanloop naar de vorming van de (korte) regering Verhofstadt III. Vande Lanotte mislukte in zijn opdracht als koninklijk verkenner toen hij in januari 2011 zijn opdracht teruggaf aan de koning. Tijdens een persmoment duidde hij de grenzen van zijn opdracht met een Engels gezegde:'You can lead a horse to water, you can't make it drink'.

De partijen van Vande Lanotte en Reynders hebben de verkiezingen niet gewonnen. MR verloor zes zetels in de Kamer, de SP.A verloor er vier. Doorgaans duidt de koning iemand uit de grootste partij aan als informateur. In Vlaanderen is dat de N-VA en in Wallonië de PS. Aangezien N-VA-voorzitter Bart De Wever aanstuurt op confederalisme en PS-voorzitter Elio Di Rupo pleit voor een federale regering zonder N-VA en zonder Vlaamse meerderheid, zou een keuze voor een van de twee gevoelig liggen aan de andere kant van de taalgrens. Door twee consensusfiguren aan te duiden, kon de koning die delicate keuze vermijden.