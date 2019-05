PS-voorzitter Elio Di Rupo denkt dat een regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant de oplossing kan zijn voor de moeilijke federale regeringspuzzel. "Ik denk dat dat na een zekere tijd de oplossing zal zijn", zo zei Di Rupo aan de RTBF.

In Franstalig België is PS-voorzitter Elio Di Rupo aan zet. Zijn partij verliest wel terrein, maar blijft de grootste. Deze week start hij gesprekken met mogelijke partners. Bij de RTBF liet hij verstaan dat hij niet oneindig wil wachten met het vormen van regeringen van de deelregeringen in Brussel, Wallonië en de Franse Gemeenschap.

Di Rupo treedt zijn partijgenote Laurette Onkelinx bij die sprak van een 'crisis'. Zeker nu N-VA opnieuw het confederalisme op tafel legt. 'Confederalisme? Dat is niet meer of niet minder dan de splitsing van ons land. Dat willen we niet. Daarover willen we niet onderhandelen'.

Een federale regering met PS en N-VA lijkt uitgesloten. Daarom suggereert Elio Di Rupo een andere uitweg: een regering zonder meerderheid langs Vlaamse kant. 'Ik denk dat daar op termijn de oplossing ligt. De vraag is of de vier Vlaamse partijen, Open LD, CD&V, Groen en SP.A op een bepaald moment de kracht en de politieke wil hebben om in een federale regering te stappen, zonder een Vlaamse meerderheid in het federale parlement', aldus Di Rupo. Met die uitspraak zet Di Rupo de federale regeringsvorming nog meer op scherp. Eerder had N-VA-voorzitter Bart De Wever al laten verstaan dat een federale regering zonder een meerderheid aan Vlaamse kant voor zijn partij 'een majeur probleem' zou zijn.