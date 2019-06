'De stemmen voor de partij van Tom Van Grieken telt De Wever nu domweg bij zijn eigen resultaat', aldus Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Theo Francken is terug van nooit echt weggeweest. Met zijn herhaalde oproep om het cordon sanitaire - 'de levensverzekering van het Vlaams Belang' - op te heffen en met Tom Van Grieken te gaan praten, tekende hij voor de belangrijkste politieke headlines van het afgelopen weekend. Dat was even geleden. De regering struikelde over het VN-migratiepact, nadat Francken te laat in de smiezen had gekregen dat concurrent Vlaams Belang ermee zou scoren. Maar het was vooral zijn nonchalante omgang met humanitaire visa in de affaire-Kucam die hem in nauwe schoentjes bracht.

