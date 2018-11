Van Overtveldt: 'Tewerkstelling Brussel en Wallonië moet omhoog om begrotingstekort op te lossen'

'Een communautaire prik aan Franstalig België', aldus de zender, om de kritiek te counteren dat hij en de N-VA het tekort niet hebben weggewerkt.

'Mijn conclusie na vier jaar is dat de sleutel tot een structureel begrotingsevenwicht in dit land ligt op het niveau van de tewerkstelling', aldus Van Overtveldt. Of met andere woorden: de nog openstaande vacatures - er zijn er 150.000 - moeten worden ingevuld om het begrotingstekort op te lossen.

En daarvoor kijkt de N-VA-minister vooral naar Brussel en Wallonië. 'Vooral daar ligt de tewerkstellingsgraad te laag. Die moet dringend omhoog', klinkt het.

De werkgelegenheidsgraad van 20- tot en met 64-jarigen bedroeg in Vlaanderen in het tweede kwartaal van dit jaar 74,5 procent. In Wallonië en Brussel ging het om respectievelijk 62,1 procent en 60,6 procent, volgens cijfers van de statistiekdienst Statbel.